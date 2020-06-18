食品新制 7月1日四項上路

7月1日將有四項食品新制要上路囉！包括咖啡拉花用的鮮奶油泡，以及漂浮冰咖啡等各類漂浮飲品會使用到的「笑氣」（一氧化二氮）納為食品添加物，加強查驗登記、追蹤管理以避免成為迷幻劑濫用外，食品過敏原強制標示項目也從6項增加到11項。

食藥署食品組副組長鄭維智表示，即將上路的四項新措施，主要是為了提升消費者安全。例如俗稱「笑氣」的一氧化二氮常用於咖啡拉花或是漂浮飲品的奶泡，作為推進氣體。但過去只是用一般原料管理，現在則是進一步以食品添加物管理，掌握流向，避免遭到濫用。另外，也針對食品業者端擴大實施食品安全管制系統（HACCP）和設置衛生管理人員。

即將上路的新制包括：

一、強化「一氧化二氮」管理，改列以食品添加物管控：

自7月1日起，一氧化二氮應符合食品添加物管理相關規定，包括應辦理查驗登記、登錄、標示、建立追溯追蹤資料等規範。業者如未依規定標示許可證字號、品名、用途等，可處3萬到300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬到400萬元罰鍰。

二、完整揭露食品過敏原，應標示項目擴增至11項：

原先僅規定蝦、蟹、芒果、花生、牛奶、蛋等6項過敏原需強制標示在食品包裝上，鄭維智表示，食藥署參考國人發生食品過敏的臨床調查資料及國際規範，檢討食品過敏原標示項目，擴大範圍及品項，如蝦蟹擴大為甲殼類、花生擴大為堅果類，並新增含麩穀物、魚類、亞硫酸鹽等。

自109年7月1日起，市售包裝食品如含致過敏性內容物，應標示過敏原醒語資訊，包括甲殼類、芒果、花生、牛奶或羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類及其製品，以及使用亞硫酸鹽等。應標示而未標示者，處3萬到300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬到400萬元罰鍰。

三、擴增應實施食品安全管制系統（HACCP）之食品製造業別：

具工廠登記、食品從業人員5人以上且資本額未達新台幣3000萬元的「食用油脂」、「罐頭食品」及「蛋製品」等三個製造業別，自7月1日起，應符合食品安全管制系統準則規定，違者須限期改正，若未改正，可處可處6萬以上2億元以下罰鍰。

鄭維智表示，原先便已有10個類別，根據樣態、規模實施HACCP，現在則將其中三個類別擴大至就算規模較小，也必須實施。

四、資本額未達3000萬元食品工廠，應設置衛生管理人員：

具工廠登記、食品從業人員5人以上且資本額未達3000萬元的「其他食品製造業」，自7月1日起，應設置衛生管理人員，違者可處3萬到300萬罰鍰。