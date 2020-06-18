鬼門關前被救回 新冠重病友滿懷感謝

「昏迷了30多天終於醒來，真的很感謝醫護人員的照顧！」台大醫院18日召開記者會，請來新冠肺炎重症康復、一度死亡率高達85%的病患A分享經驗，他坐在輪椅上、仍需要氧氣瓶輔助，虛弱的表示，他很感謝醫護人員在他出負壓病房時，排排站大喊他的名字，要他撐下去，令他非常感動。

與死神拔河1個月

「當初預估他的死亡率85%，一直都在跟死神拔河。」台大醫院內科部醫生古世基說，台大醫院有3位重症患者，其中A先生的總住院數75天是最久的，他葉克膜用了33天、37天插管也是情況最嚴重的。面對新冠肺炎這樣充滿不確定性的疾病，古世基坦言，團隊在群組內討論治療方法的時候是最煎熬的時刻，壓力巨大。

病友A表示，他有3件事想感謝，一、是感謝醫療團隊將他救出鬼門關，二、是感謝現場負壓病房、加護病房的護士們，非常完善的照護，最後他也謝謝所有為他打氣的朋友、家人與愛人，「你們的關心我都收到了。」

團隊合作經驗感動

由於新冠肺炎症狀複雜，從葉克膜團隊、加護病房、負壓病房、心臟外科、感染科等醫生都有參與治療，此外，當病患開始逐漸恢復時，連營養師都要加入診療團隊，協助病患適當攝取養分、防止產生更多危險。古世基也提到，療程中，有護士曾參與過SARS的治療經歷，帶領新人傳承經驗的狀況也讓他相當感動。

「我今天不是專家小組召集人！」張上淳笑說，平常他無法透露病患的資料，可是今天大家都知道這些是台大醫院的病友，而病友A雖然還需要氧氣筒輔助，不過比起剛開始復健時四肢無力的情況好很多，相信出院之後可以恢復更快。後來，原本坐在輪椅上的病友A也站了起來，與大家切蛋糕慶祝。

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