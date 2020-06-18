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北市公布首波6家安心旅宿 估帶動一波國旅新商機

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
臺北市觀光傳播局今天公布首波6家安心旅宿名單。圖／北市觀光傳播局提供
臺北市觀光傳播局今天公布首波6家安心旅宿名單。圖／北市觀光傳播局提供

北市觀光傳播局今天公布首波6家安心旅宿名單，包括大同區彰化大旅社、松山區阿樹國際旅店、 馥華商旅敦北店、小公館人文旅舍、大安區安和旅館、柯達大飯店敦南店。預估安心旅宿推出之後，將能帶動一波國旅新商機。

北市觀傳局表示，民眾只要入住安心旅宿，每次消費每滿1000元，將限量贈送雙層觀光巴士24小時兌換券1張，以當次入住旅客人數為上限。

交通部觀光局的「安心旅遊自由行旅客住宿優惠」活動，7月1日將起跑。參與活動的旅宿需經各縣市政府審查，旅館需先申請加入「安心旅宿」，方能符合活動資格。

觀傳局長劉奕霆表示，「安心旅宿」必須符合16項「防疫自主管理檢查」，並經市府相關單位認定核可建築公安、消防安全、衛生清潔消毒及旅宿管理無虞，才能通過審查，且「安心旅宿」不可接待檢疫旅客入住。

觀傳局表示，後疫情時代，觀傳局更擬具接待管理、房務管理及餐務管理等8大管理原則，共35項優化項目，讓旅館可以按圖索驥、強化防疫措施。

至於「安心旅宿」相關文件，已於6月8日公布在觀傳局官方網站／最新消息／「台北市『安心旅宿』即日起熱烈徵募中」網頁（https://is.gd/MqqGWm），並於6月9日將申請資訊通傳所有北市旅館業者。欲參加之業者，應先將相關文件以E-mail寄送觀傳局指定信箱（qa-hotel@mail.taipei.gov.tw），再經衛生局、建管處、消防局與觀傳局同步審查後，即可取得「安心旅宿」資格。

目前已有6家旅館通過「安心旅宿」審查（名單持續更新中），民眾如有旅遊住宿需求，歡迎上台北旅遊網（https://www.travel.taipei/zh-tw/tour/safe-travel）查詢。

北市 衛生局 觀光局

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