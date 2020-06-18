北市公布首波6家安心旅宿 估帶動一波國旅新商機

台灣知名的電鍋品牌「大同」，近期順利打進日本市場，但有多少人知道它是與日本東芝公司合作的商品？因此它才會跟1955年的東芝電鍋長得很相似，這也是它能在日本成功的原因之一，若你想要了解大同電鍋就先了解東芝電鍋的歷史吧！

2020-06-18 13:41