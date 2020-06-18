安心旅遊7月上路每房補助1千離島再加碼 配合旅館看這
安心旅遊補助7月上路，針對自由行旅客，每房補助1000元，離島再加碼一次，觀光局長張錫聰日前預估至少8000家飯店、旅館及民宿配合。稍早觀光局網站（https://funtour.tbroc.gov.tw/hotel）也公布最新旅宿名單，15日開放報名迄今已有7000多家旅宿願意配合。
觀光局今天下午2時在網頁上公告配合旅宿名單。觀光局說，截至中午已有7000家旅宿報名，占合法旅宿業總數1萬2000家的六成多，可望成為歷年補助最多業者參與的一次，其中又以宜花東最多。據了解，按照過往經驗，報名業者會持續增加，除知名飯店和旅館外，民宿和汽車旅館也會參加。
記者檢視觀光局網頁，目前以台北配合旅宿業最少。不過觀光局表示，業者都還在送資料，目前只是初步狀況，有些是縣市審核比較慢，會比較晚才顯示。
至於汽車旅館休息是否適用補助，觀光局說，休息不能算。觀光局舉例，系統有設定如果一個業者只有100個房間，最多一天就是100間，如果報了200間就知道用了兩次以上，房間有重複使用，業者都知道所謂住宿是正常住宿，不是給休息使用。
張錫聰近日就曾表示，過去秋冬遊有六成七旅宿業者參加，相信這次會更多，畢竟為了生存還有旅館企業維持，預計將有更多旅館投入，成數會比過去多，預估高達七成，約8000到9000家。
安心旅遊補助實施日期為7月1日到10月31日，為期四個月，補助分五大方案：團體旅遊、自由行住宿、觀光遊樂業入園、台灣觀光巴士優惠，及補助地方政府辦理在地特色觀光活動。優惠不分平假日皆可使用。
訂房方式則和先前補助相同，直接向有參加活動旅宿業者訂房即可，惟要注意，因為國內觀光產業業者為政府主要振興對象，加上無法保證房源是否為合法或是本土旅宿，故國際訂房平台Agoda、Booking.com不適用補助。自由行旅客22日下午2時起可於「民眾申請入口」掃描並上傳身分證或健保卡正面圖檔，入住前或入住當日上傳皆可。
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