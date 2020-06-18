掃了再買！這2款健康管理、食品安全App必下載

現代人越來越注重飲食健康，但根據衛福部調查，實際購買食物時卻有高達7成的民眾從來不會注意營養標示成分，或是即使看了也難以快速篩選適合的產品。

為了幫助民眾做出正確的購買選擇，更聰明管理吃進肚子裡的食物，於是推出這款「HealthBuy」互動式健康管理App，以營養團隊和AI演算法結合，依照用戶身體各類數值與國健署建議的身體質量指數等指標狀況，提供專業建議，從食品的選購開始把關。

民眾下載後只要打開App一鍵掃描商品條碼，便能依據自行輸入的身體各類數值、過敏原與健康狀況，直接以「紅綠燈」圖示方式，快速提醒用戶各類營養素每日建議攝取量及是否適合食用，簡單明瞭的方式協助用戶快速了解食品營養內容，對於慢性病患者、食物過敏者、過重肥胖者、注重健康的民眾更容易判別。

HealthBuy App首波已與台灣家樂福合作，店內販售的食品營養資訊都已經建檔。另外，HealthBuy App更獨創「健康幣獎勵機制」，用戶只要掃描商品條碼查詢食品所含營養素與成分即可獲得健康幣，兌換合作通路的優惠券或參加線上抽獎。

另外，綠色公民行動聯盟也開發了一款「掃了再買」App，近期已於Google Play正式上架，民眾同樣只要掃描商品條碼，就能知道企業違反環保法規的詳細紀錄，甚至還可以比較同類型商品中不同製造商的違規紀錄，或是隨時搜尋關鍵字挑選想要的商品，方便選擇對環境比較負責任的品牌。希望透過揭露環境資訊，找回消費知情權，再決定是否要支持負責任的品牌或抵制違法企業。

「掃了再買」App 有許多功能仍在開發中，目前持續在嘖嘖募資平台募集開發資金，未來將根據募資進度，逐步開發功能與iOS版。 HealthBuy App獨創「健康幣獎勵機制」，掃描商品條碼查詢食品所含營養素與成分即可獲得健康幣。記者黃筱晴／攝影

「掃了再買」App，一掃即能檢視該品牌違反環保法規的詳細紀錄。記者黃筱晴／攝影 不只可以掃描單一商品，還可快速比較同類型商品中不同製造商的紀錄。記者黃筱晴／攝影 掃描商品條碼，即會立即顯示詳細營養成分。記者黃筱晴／攝影