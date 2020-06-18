中暑分陽暑和陰暑？ 這樣做避免中暑

時序入夏，氣溫節節升高，慎防中暑！中醫師陳潮宗說，中暑分為「陽暑」和「陰暑」，盡量多喝水、進出冷氣房套薄外套，避免中暑發生。

衛福部統計截至6月至今因中暑、熱衰竭等熱傷害前往就醫的民眾，已有292人次。陳潮宗表示，中暑又分「陽暑」與「陰暑」。通常因為在烈日下曝曬、水分不足而造成中樞神經功能出現障礙，就屬於「陽暑」；因為夏天吹冷氣，進出冷氣房，溫差太大身體無法適應，則多屬於「陰暑」。

陳潮宗說，常待在冷氣房的上班族，大熱天中午出去買個便當，回來出現頭痛、噁心、頭暈症狀，陳潮宗說，這就是「中陰暑」，而刮痧、按摩穴道可刺激表皮神經，進而使交感、副交感神「重新啟動」，便可緩解不適。

而「中陽暑」常常使得體溫升高，超過38度以上，全身沒力、癱軟，甚至導致休克。這類型的中暑無法使用刮痧、按壓穴道等方式緩解，需趕快降溫、補充水分並且後送急診，避免危及生命。

接下來進入7、8月，氣溫只會越來越高，陳潮宗說，常在烈日下工作、奔走的民眾，一定要注意氣象局發布的高溫警報，做好遮陽和適時補充水分，平時也可多吃絲瓜、苦瓜、冬瓜、西瓜等瓜類，可以預防熱暑的發生。

至於常待在冷氣房的民眾，進出冷氣房時，可以先套一件薄外套，避免身體不適應過大的溫差。口渴時，也不要一下子飲用大量冰水、冷飲，避免發生陰暑。