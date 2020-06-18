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使用葉克膜33天、住院75天！ 新冠肺炎重症患終出院

新冠確診葉克膜最久個案將出院 台大與閻羅王拔河成功

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
Ａ先生（黑衣）是目前台灣確診者當中使用葉克膜時間最長的一例，病情危重時死亡率曾高達85%，在台大醫院團隊細心照顧下已康復，即將出院，院方今為他切蛋糕慶生。左三為台大醫院院長陳石池，左四為台灣大學副校長張上淳。記者邱宜君／攝影
Ａ先生（黑衣）是目前台灣確診者當中使用葉克膜時間最長的一例，病情危重時死亡率曾高達85%，在台大醫院團隊細心照顧下已康復，即將出院，院方今為他切蛋糕慶生。左三為台大醫院院長陳石池，左四為台灣大學副校長張上淳。記者邱宜君／攝影

新冠肺炎疫情發生後，台大醫院今首次召開確診病例康復出院記者會。現身說法的Ａ先生是目前台灣確診者當中使用葉克膜時間最長的一例，使用葉克膜33天、呼吸器37天。台灣大學副校長張上淳表示，Ａ先生幾乎已經是「一腳踏進鬼門關，我們還是跟閻羅王拔河，把他拉回來。」Ａ先生脫離呼吸器之後積極復健，肺功能和換氣率都在進步中，現在已經可以站起來走路、甚至爬幾階樓梯，已經準備要出院。

確診者現身說法難免有輿論壓力，Ａ先生說，答應出席記者會，是因為想到出加護病房那一天，加護病房的醫護人員每個都站在走道上，對我說「你可以的！你要加油」， 讓他深受激勵和感動，回想到當時情景，Ａ先生忍不住哽咽，「謝謝醫療團隊把我從鬼門關搶救出來，感謝加護病房、負壓病房的第一線醫療人員，把我當作家人呵護，你們每個都是英雄，也謝謝我的家人和朋友。」

台大醫院內科加護病房主任古世基表示，Ａ先生3月腹瀉、全身無力、肌肉痠痛，到他院就醫並住院隔離、確診，但幾天後很快就因為急性呼吸衰竭插管、休克，4月5日經北區指揮官張上淳同意轉院台大。

古世基說，Ａ先生到加護病房那天是清明連假的周日，因為氧合情況很遭，很快聯繫葉克膜團隊，並且給予水分等治療，但是血壓仍然很低，必須同時使用兩種增壓藥物。另外也出現無尿症狀，必須24小時緊急洗腎。當時Ａ先生心、肺、腎、肝多重器官衰竭，依照病情嚴重度評估，死亡率高達85%，整個醫療團隊的心情都很沉重。

為了給每個器官積極的支持治療，醫療團隊在群組中展開漫長的討論。古世基回顧，新興傳染病很多實證並不明確，治療團隊面對未知，只能竭盡所能搜集資訊、討論如何運用已知的治療突破難關，「集思廣益是漫長的心理掙扎過程。」

台大醫院葉克膜團隊的心在管外科主治醫師王植賢表示，葉克膜是爭取時間，重點是肺臟功能要變好，除了給予藥物殺死病毒，也要預防感染、積極清除積痰，因此加護病房的照護是關鍵。台大醫院感染科副主任王振泰說，積痰排不出來，容易引起感染，因此病人一定要定時拍痰。

古世基表示，為了照顧Ａ先生，加護病房首度組成了「拍痰團隊」，每次兩人一組，一個人扶著病人，一個人拍，兩側各拍10分鐘，加上為病人翻身、穿脫隔離防護裝備，每次進出至少要一個小時才能完成，而且每兩個小時就要拍一次，非常辛苦。

Ａ先生5月8日轉院台大之後，經過33天終於脫離葉克膜，4天後脫離呼吸器，在加護病房待了47天才轉一般負壓隔離病房，持續進行心肺復健治療。Ａ先生住院51天後，在5月25日終於三採陰性，可以解除隔離，準備出院。古世基說，Ａ先生肺部經過這段時間的浸潤發言，局部纖維化，目前肺功能評估比同年齡層減少三成，氧氣交換能力為同年齡人五成，未來還要持續做心肺復健，還有進步空間。

張上淳表示，台大共收治17個確診個案，當中好幾位都是在其他醫院病情快速惡化而轉診過來的。全國確診個案有七成都是輕症，22.7%有輕度到中度肺炎，僅8.3％重症，但台大收治的個案輕症不到一半(47%)，輕度到中度肺炎佔35.3%，重症占17.6％，重症比例不低，其中七位有接受瑞德西韋藥物、八位用過奎寧類藥物，也有少數用過抗細胞激素的藥物。

新冠肺炎 COVID-19

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