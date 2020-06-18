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夏天也可能致心血管疾病 醫籲勿戴口罩運動

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
夏天也可能導致心血管疾病，國健署提出護心五招，包括保持健康飲食、規律運動、向菸說不、定期健檢、控制三高，來預防心血管疾病。圖／國健署提供
夏天也可能導致心血管疾病，國健署提出護心五招，包括保持健康飲食、規律運動、向菸說不、定期健檢、控制三高，來預防心血管疾病。圖／國健署提供

天氣真的好熱，花蓮富源今天上午11時30分更出現38.6度高溫。近日氣溫高溫炎熱，民眾除了要預防中暑，更要注意心血管疾病突發。心臟內科醫師提醒，雖天冷對心臟血管傷害較為明顯，但夏天高溫對人體的危害也不容小覷，民眾要小心血管阻塞、缺血性腦中風等風險外，也不建議民眾戴口罩運動、白天在戶外運動，避免喘不過氣、體內電解質流失而中暑。

國民健康署表示，心臟病是國人第二號殺手，據統計，平均每24分鐘就有1人死於心臟病，缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸及過量飲酒等問題，都是心血管疾病的主要危險因子。而夏天民眾曝曬在豔陽下，也可能引起心血管疾病。

夏天為何會引發心臟病？中華民國心臟病學會理事長、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，夏天因氣溫升高，人體血管擴張，容易流汗造成脫水，血液較容易凝集，且黏稠度增加，容易出現冠狀動脈堵塞，導致心肌梗塞、缺血性腦中風風險；而脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

而夏天血管舒張，血壓是否會較低？亞東醫院心臟血管內科主任吳彥雯表示，冬天血管收縮，血壓較高，到夏天時血壓則回歸到正常，並不是降低；但夏天天熱，民眾若暴露在烈日下，也可能導致血壓升高。且因今年梅雨季極短，前幾周都是暴雨，和現在氣溫落差大，若民眾常進出冷氣房到戶外，體溫變異也可能造成心血管收縮。

另外，近期天熱也有民眾搞出「烏龍」。吳彥雯說，因新冠肺炎疫情趨緩，國內在6月上旬大解封，但有些民眾仍過分警慎，連運動跑步時都戴上口罩，感到氣喘吁吁而就醫，表示喘不過氣、胸悶；但天熱又戴口罩運動，當然會喘不過氣，拿下口罩後問題自然解除，烏龍一場。

黃瑞仁說，美國心臟協會呼籲心臟病患者、50歲以上及體重過重的民眾，應特別注意熱對身體造成的傷害，在中午至下午3時應避免戶外活動；外出時盡量穿著通風、淺色衣物、穿戴帽子及太陽眼鏡、在陰涼處適當休息並多補充水分，以避免熱傷害或使病情加重。國健署也提出護心五招，包括保持健康飲食、規律運動、向菸說不、定期健檢、控制三高，來預防心血管疾病。

心臟病 口罩 心血管疾病

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