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怕開腦！腦下垂體病灶3D立體微創腦部內視鏡手術傷口小

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
大同醫院神經外科主任蘇裕峰表示，3D內視鏡擁有雙鏡頭，搭配3D立體眼鏡，可以提供極具立體感的3D視覺。記者徐如宜／攝影
大同醫院神經外科主任蘇裕峰表示，3D內視鏡擁有雙鏡頭，搭配3D立體眼鏡，可以提供極具立體感的3D視覺。記者徐如宜／攝影

高雄市一名50歲婦人月經失調數月，以為是更年期到了，視力也變得模糊。醫師警覺此現象可能源於腦下垂體長腫瘤，影響了內分泌且壓迫視神經，轉至腦神經外科，果然揪出腦下垂體有顆病灶。病患大驚：這下不就得「開腦」了嗎？大同醫院後來利用3D立體內視鏡，針對腦下垂體腫瘤經鼻孔內視鏡手術，不需大範圍黏膜剝離，組織切口只有1平方公分大小，且併發症減少，術後3到4天就出院。

大同醫院神經外科主任蘇裕峰表示，腦下垂體位於大腦底部中央叫做「蝶鞍」的位置，為直徑不到1公分、重約0.5克的小腺體，卻是人體控制荷爾蒙的樞紐。腦下垂體腫瘤是指發生不正常的生長，根據腫瘤是否會分泌荷爾蒙，大略分為「功能性腫瘤」及「非功能性腫瘤」，可能造成生長激素分泌過多的巨人症或肢端肥大症，或泌乳激素分泌過多的女性無月經、月經不規則等，促腎上腺激素過多會讓臉部、頸肩和腹部異常肥胖，促甲狀腺激素分泌過多則會造成情緒容易緊張、睡不著、心悸及手部震顫。

蘇裕峰現場以青椒剖面來示範儀器效果。他表示，近年來由於腦內視鏡設備、高解析手術顯微鏡進步，以及相關手術生物技術產品的研發，腦下垂體腫瘤手術，更進一步朝3D立體微創腦部內視鏡手術方向前進。3D內視鏡擁有雙鏡頭，搭配3D立體眼鏡，可以提供醫師極具立體感的3D視覺，再搭配高解析度影像系統可輸出1080FHD或4K解析度的畫面，相比2D內視鏡更加清晰許多。

大同醫院引進高解析手術顯微鏡的精密儀器，提供手術醫師很好的視覺品質，就像是神經外科醫師的「第三隻眼」，給予腦部細緻顯微部位視覺放大及光線增加，使醫師能將手術更為精細化。透過光學的不同倍率放大，可精確找到相關解剖位置，提升手術安全性。當需做精密血管及神經的修補時，手術顯微鏡更可提供手術部位的放大與深部光線投射。

大同醫院院長陳彥旭表示，微創手術時代3D內視鏡已普遍使用在各外科手術上，手術的精細度已非靠肉眼方式可以比擬，讓患者手術傷口縮小，更可精準確定病灶位置，減少神經與血管等組織傷害，有助於降低各類手術的風險。

大同醫院神經外科主任蘇裕峰表示，腦下垂體位於大腦底部中央叫做「蝶鞍」的位置，為直徑不到1公分、重約0.5克的小腺體。記者徐如宜／攝影
大同醫院神經外科主任蘇裕峰表示，腦下垂體位於大腦底部中央叫做「蝶鞍」的位置，為直徑不到1公分、重約0.5克的小腺體。記者徐如宜／攝影

微創手術 腫瘤 醫師

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