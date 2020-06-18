雀巢美祿徵召國中、小足球賽事　補充運動後能量「盡全力就無敵」

足球是目前全世界關注人數最多也最普及的運動之一，每四年一次的世界盃更是讓球迷們廢寢忘食。台灣小孩加入足球運動的人數，近年在政府與民間企業等著攻下，明顯增加。國中、小校園足球社團參與人數從2008年約8千人，到2019年升至近1.6萬人。越來越多縣市小學、足球俱樂部會利用課餘時間舉辦各種訓練營和比賽。

每場足球都得打「持久戰」，動輒2小時，也考驗球員的體力與耐力。為了用滿滿能量應援足球小將們在場上拚搏，雀巢美祿今年舉辦「美祿能量應援站」支持國中小足球賽事，讓美祿陪伴孩子透過運動探索成長無限可能。

小孩的家長們，都希望透過運動，讓孩子身心健康發展，據雀巢美祿調查，近8成受訪父母希望孩子透過運動提高身體素質；近6成則希望孩子透過運動學習團隊合作、尊重、堅持、受挫力等教室無法學到的運動家精神。

而足球因為場地、設備要求不高，規則相對簡單，對於孩子是很好入門的運動。雀巢美祿調查進一步發現，受訪父母偏好讓孩子接觸足球的原因主要有：增加肺活量（61%）、增加身體協調性（59%）、足球運動在陽光下可行「光合作用」獲得維生素D（55%）。雀巢美祿全力支持足球小將們，「美祿能量應援站」從年初至今已支持超過50場足球賽事，提供美祿試飲、專業攝影記錄，還有互動遊戲為孩子加油打氣。

調查後還發現，43%的受訪父母都反應孩子運動後會餓，但卻吃不下，無法補充能量。其實兩杯美祿相當於1杯全脂鮮乳的鈣質、1.1份花椰菜的膳食纖維、6顆蘋果的維生素C、15份菠菜的維生素B2。加上水解大麥可以幫助能量吸收、加速能量轉換、提升身體續航力。還有即飲利樂包方便攜帶就更好應援，不只運動後，早餐或下午也是補充能量的好選擇。

台北市五人制足球聯賽大會總幹事孫媽媽就推薦，「足球是個團隊合作的運動，需要孩子滿場奔跑，體力消耗大，除了喝水，我也會讓他們喝美祿。可以迅速補充體力，讓孩子活力滿滿！」

「美祿能量應援站」不只提供試飲、互動小遊戲，還會請到專業攝影師負責在場捕捉孩子精彩畫面。國中、國小的足球賽事單位如果需要美祿能量應援，都歡迎提供企劃書電郵至 Services.Consumer@tw.nestle.com 洽談合作事宜。