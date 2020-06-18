睡不好渾身不舒服檢查沒問題 醫師：可能自律神經失調

「我容易緊張，晚上不好睡，半夜容易中斷醒來，一直到天亮都沒睡，早上精神很不好。身體不舒服，症狀很多」，一名病患向醫師訴說這種情況讓他常會頭暈、耳鳴、頻尿、心跳很快，且喉嚨感覺有痰、便祕很嚴重，全身都不舒服，檢查報告出來卻沒有什麼問題。

衛生福利部苗栗醫院心理師余錦星表示，診間常出現身體不適的個案，訴說看過很多醫生，但檢查報告結果都正常，最後被轉介到精神科治療；這些個案大多因長期身體不適，包括睡不好、心悸、頭痛、腹瀉、沮喪、疲累等症狀，進而衍伸出焦慮及憂鬱的情緒，這類個案可能是罹患了自律神經失調的問題。

他指出，自律神經失調不能算是一種病，它是一個症候群，但長期下來卻會誘發疾病的產生，例如心臟病、高血壓、焦慮、憂鬱、恐慌等，千萬不能輕忽。

余錦星表示，自律神經系統大致分為交感神經、副交感神經兩類，自律神經失調時，身體會出現一些警訊，告知個體該注意自己的生活狀況，自律神經失調大多是壓力或不良生活習慣導致，如果找對源頭加以介入調整，才能有效改善自律神經失調的問題。

他舉例說，交感神經好像是汽車的油門，副交感神經是煞車系統，唯有互相配合好，車子才能順利操作，任何一個出現故障，都會導致嚴重的事故產生。改善自律神經失調的方法，除做好壓力管理，養成正常規律的生活作息外，也要有良好的紓壓管道。但症狀嚴重時，建議可搭配藥物、心理治療或生理回饋治療介入，更能有助改善不適的症狀。

生理回饋治療主要是藉由測量身體生理變化的儀器，經由儀器將生理訊號轉換成圖像、數字、聲音等，並將這些訊號回饋給個案，幫助個案了解生理反應和情緒的關聯，除可做為檢測個案是否有自律神經失調問題，也可做為治療介入的協助工具。藉由生動的畫面與臨床心理師的有效引導分析，幫助個案可以清楚自己的情緒狀態，經由學習如何控制與放鬆，來達到有效改善與管理自我的壓力。

余錦星表示，上述個案經8次生理回饋治療後，睡眠與夜間頻尿症狀已明顯改善，從一開始夜間頻尿5到6次，下降到0到2次，有時可一覺到天亮，因睡眠改善，精神也變好，情緒也不再那麼焦慮跟緊張，身體不適症狀逐漸減輕。