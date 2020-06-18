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影／婦聯會攜手防災學會 共推全民防災士培訓運動
婦聯會主委雷倩與台灣防災教育訓練學會理事長李鴻源上午共同簽署「防災士培訓合作協議書」，共推全民防災士運動，為強化全台災防系統共盡心力。
婦聯會主委雷倩表示，台灣最早培訓災難救護人員的單位，就是婦聯總會，民國47年八二三砲戰期間，曾舉辦三梯次「戰時婦女救護工作研習班」救援前線軍人，52年正式開辦「救護幹部訓練班」，平時改善家庭與環境衛生，戰時擔任救護傷者的工作，前後培訓數萬人，成為推動全台灣急難救助的重要骨幹。
雷倩表示，過去兩年來，婦聯會都在防禦黨産會及内政部的行政迫害，進行多起訴訟及釋憲案，而李鴻源教授的防災士計畫讓婦聯會決定重拾初心全新出發，和防災學會共同推動新的「全民防災士」運動，以公私協力的精神，配合「防災國家隊」打造台灣360度全方位的安全網。
雷倩強調，這個防災平台預計在兩個月内培訓第一批的種子教官，未來將以10億元為一階段，分批逐年推廣，朝向「全民防災士」邁進。當然，婦聯會的財產一旦能夠自由使用，這個計畫便可以更大的力度與速度來推進，及早建構完成全面全民防災網。
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