83歲嬤稱「心臟掉到肚子」 發現棒球般大腹主動脈瘤

新竹一名83歲從20年前開始就一直覺得「心臟掉到肚子」，腹部總是感覺得到心跳，但因無任何不適症狀，就沒有就醫檢查，直到最近常頭暈才求診中國醫藥大學新竹附設醫院內科部長林圀宏，與醫師聊到此事，確診是「腹主動脈瘤」，透過「主動脈套膜支架放置手術」，阿嬤3天就出院，恢復正常作息。

心臟外科主任翁啟峰表示，阿嬤的腹主動脈瘤非常巨大，約棒球大小，一般大於5公分以上的腹主動脈瘤需手術處理，恐有破裂致死的危機，必須積極治療。心臟團隊為阿嬤進行手術時，運用舒眠麻醉避免氣管插管帶來的不舒服，且僅以兩處0.5公分的微創傷口，取代傳統需要開腹、大傷口造成病患不舒服的手術。

翁啟峰指出，當主動脈進入腹腔後則稱為腹主動脈，當血管逐漸老化退化、或有感染、發炎、結締組織疾病，造成血管壁變形膨大，便形成腹主動脈瘤。腹主動脈瘤隔著肚皮，跟著心臟一起跳動，才讓阿嬤感覺「心臟掉到肚子」。

翁啟峰表示，年紀大於65歲、有吸菸、或是有高血壓、高血脂、感染及發炎，或是有家族史的人是屬於高危險族群者，較易得到此種疾病。大部分的病人沒有明顯症狀，倘若發現腹部不適、食欲不振、腹痛、背痛或腰痛就要儘速就醫。

翁啟說，傳統腹主動脈瘤的手術需在腹部劃上約30公分的傷口，才能將主動脈膨大處切除後置換一段新的人工血管，病人必須面臨手術傷口大及開腹後常衍生的腸胃道沾黏及傷口癒合等問題。