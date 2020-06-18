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夏季高溫預防食物中毒 營養師提10點建議

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
夏季高溫讓人受不了，也會導致食物變質，營養師提醒民眾注意食物保存。圖／本報資料照片
夏季高溫讓人受不了，也會導致食物變質，營養師提醒民眾注意食物保存。圖／本報資料照片

高溫炎熱，食物容易變質，南投醫院營養師提醒民眾，不管是正餐蛋糕飲料等點心，都要留意衛生及保存問題，保存不當容易導致細菌滋生，甚至食物中毒，危害健康。

依據食藥署資料，食物中毒主要致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。常見的食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時候伴隨血便或膿便。

食物中毒致病原因種類以及吃了多少被汙染食品等因素，均會影響中毒症狀及其嚴重程度。抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重，甚至可能會因為食物中毒而死亡。一般食物中毒症狀通常會持續1天或2天，有些會持續1周到10天。

營養師蔡玉思提出十點建議，預防炎夏食物中毒。

1.盡量不要放在室溫下超過兩小時，放冰箱時也要注意避免生熟食交叉污染。

2.維持良好衛生環境。

3.食物冷藏及冷凍環境都應維持乾淨且定期清潔。

4.食物冷藏時應將熟食放於最上層，生食放於下層，以避免交叉污染。

6.儘量不要買涼拌食物、加工後放置較長時間的食物。

7.剩的食物一定要及時放入冰箱保存，高溫加熱後再食用。

8.食品買回來後應該儘快烹調，生的食品原料愈快處理愈好，熟食也要趕快食用。

9.確保烹調的海產食物須經過100℃煮沸充分加熱避免生食。

10.煮熟的食物必須保存於夠高的溫度（高於60℃），否則即須迅速冷藏至5℃以下，以抑制微生物的生長。

夏季高溫讓人受不了，也會導致食物變質，營養師提醒民眾注意食物保存。記者江良誠／攝影
夏季高溫讓人受不了，也會導致食物變質，營養師提醒民眾注意食物保存。記者江良誠／攝影

中毒 大腸桿菌 肉毒桿菌

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