聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏季高溫預防食物中毒 營養師提10點建議
高溫炎熱，食物容易變質，南投醫院營養師提醒民眾，不管是正餐蛋糕飲料等點心，都要留意衛生及保存問題，保存不當容易導致細菌滋生，甚至食物中毒，危害健康。
依據食藥署資料，食物中毒主要致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。常見的食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時候伴隨血便或膿便。
食物中毒致病原因種類以及吃了多少被汙染食品等因素，均會影響中毒症狀及其嚴重程度。抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重，甚至可能會因為食物中毒而死亡。一般食物中毒症狀通常會持續1天或2天，有些會持續1周到10天。
營養師蔡玉思提出十點建議，預防炎夏食物中毒。
1.盡量不要放在室溫下超過兩小時，放冰箱時也要注意避免生熟食交叉污染。
2.維持良好衛生環境。
3.食物冷藏及冷凍環境都應維持乾淨且定期清潔。
4.食物冷藏時應將熟食放於最上層，生食放於下層，以避免交叉污染。
6.儘量不要買涼拌食物、加工後放置較長時間的食物。
7.剩的食物一定要及時放入冰箱保存，高溫加熱後再食用。
8.食品買回來後應該儘快烹調，生的食品原料愈快處理愈好，熟食也要趕快食用。
9.確保烹調的海產食物須經過100℃煮沸充分加熱避免生食。
10.煮熟的食物必須保存於夠高的溫度（高於60℃），否則即須迅速冷藏至5℃以下，以抑制微生物的生長。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言