乳房長腫塊 竟是罕見管狀腺瘤

女性注意，乳房如果摸到有突起物，可能是腫瘤，應立即就醫檢查。39歲張小姐，4年多前在右側乳房摸到有1顆凸起腫塊，後就醫檢查醫師發現其外觀完整，邊緣平滑，大小約1公分，隨以手術切除，化驗為良性上皮性囊腫。

不過去年下半年時，張小姐在同側乳房再次摸到1顆凸起腫塊，並自覺比之前大顆，但因正值懷孕期間，擔心是懷孕時期的變化及後續治療會影響胎兒，故直到生產後今年初才就醫安排超音波檢查，發現是罕見的管狀腺瘤，雖約4公分大但所幸是良性，故再次以手術切除。

收治張小姐的書田診所整形美容科主任劉國威表示，一般來說良性乳房腫瘤分為兩種，常見的是纖維性腺瘤，約佔80至90％，而張小姐的是罕見的管狀腺瘤，僅佔良性的0.13至1.7％，因個案數極少，這也是他行醫近30年來臨床上首次見到。

而惡性乳房腫瘤的話，常見的是浸潤性乳管癌，其發生於乳管，它們會穿過乳管壁侵犯乳房之脂肪組織，並進一步擴散到身體其他的器官，占了乳癌的約80%。

管狀腺瘤是否跟基因或懷孕有關？劉國威說，臨床上原因仍未知。不過女性在懷孕期間，由於荷爾蒙影響加上日後哺乳，乳房內組織會有所變化；不過有時因乳腺阻塞也會出現硬塊，因此在診斷時除了觸診外，也會配合超音波檢查來辨別。

另外，女性自我檢查也很重要。劉國威說，女性可在月經過後一周檢查，停經女性及孕婦則每月固定找一天檢查；請以坐姿，雙手自然下垂，觀察乳房的外觀有無變化，輕壓乳頭有無分泌物流出；然後左手下垂，以右手觸摸乳房，由外側往內按壓滑動檢查左乳房外側有無任何異樣腫起；再將左手高舉置於頭後，檢查乳房內側，之後以同樣的方式檢查右側乳房。