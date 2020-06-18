蝦染十足目虹彩病毒 產業籲「保持社交距離」

台灣蝦場感染十足目虹彩病毒，學界認為，清查蝦苗來源還是最重要的，這些感染的蝦場回推追溯蝦苗的來源，政府應該結合產官學研，盡快檢驗種源，進入各大產區，擬定防堵策略，協助產業升級。希望疫病能夠危機化為轉機，讓國內的養蝦產業轉型。

「源頭管理最重要。」海洋大學水產養殖系教授冉繁華表示，蝦十足目虹彩病毒在2015年開始有文獻研究報告，不僅只是中國大陸，越南、泰國也陸續有感染資料，台灣今年才出現養殖場病例，之前並沒有，既然沒有，表示這病毒首要需要防堵於境外，並做好種源管理；單就現階段新聞曝光的發病養蝦場，約莫是飼養30至50天的蝦，應該立刻去回追這一批的苗，這段期間，他詢問在印尼、泰國從事養殖的學生，當地也有出現感染，由此可推估，應該就是這個時間點放的蝦苗風險最高。

冉繁華表示，蝦苗來源國內約占六成，國外約三成到四成；依照經驗看來，現階段感染的蝦場分布為新北、新竹、宜蘭等，需要全面追查蝦苗的來源，若是進口蝦苗，雖然會合法報關進口，檢附檢驗報告才行，但他認為這不夠，應該全面進行檢測，需要更嚴謹的去看待，若病毒來自於進口的蝦苗，只需要邊境管理即可；但若是蝦苗來源來自國內的育苗場，這樣清查會比較麻煩，影響範圍也會比較廣。

他說， 養殖業者要進行「陸、海、空」防堵，陸地上可用防護網保護養殖池，避免人員進出；另外病毒可能經水水體傳播，因此不是把海水抽進來就直接進入蝦池，若有四個養殖池子，要有一個池子當作水的處理池，要做好標準消毒工作，否則養殖業者可能都在同一區，引進海水、排放海水都在同個位置，若水體有問題，可能都會一起被感染，因此業者水的處理非常重要。

此外，冉繁華還提醒養殖業者，鳥類問題要特別留意，養殖池周邊白鷺鷥、海鷗、獵鷹分布不同地區，分布最廣的是白鷺鷥，會依靠養殖池覓食，染病的蝦子會靠岸、或者浮在水面，鳥一取食後就飛到別的地方，或者食物掉到了別人的池子，因此攔鳥網必須做好；防堵疫病，業者在陸海空方面，都應該要有作為，也需要進行產業升級。

養殖業者蔡長材表示，業者間也非常關心十足目虹彩病毒的傳播，避免交叉汙染、控管種苗來源是目前能做的；比如蝦苗場大多在高屏地區，可能會到各養殖場去放養，或者收購的業者也會挨家挨戶去收購蝦子；但疫情期間，就跟防堵新冠肺炎一樣，要「保持社交距離」，不去別人家串門子，也不開放蝦場參觀；他自己在工作時，若腳踩了某一池的水，也就不會再進到第二個池子。

蔡長材說，防堵新冠肺炎，指揮中心教導大家要勤洗手、戴口罩；但蝦子育成率很低僅有10%，很多疾病都可能造成蝦子死亡，比如有的疾病會使蝦子萎縮，或者有的疾病會讓蝦頭變白，到底會是哪一種？因此希望官方能夠教導養殖業者，如何簡易判別十足目虹彩病毒的蝦子症狀，怎麼消毒防堵，這樣業者不僅能夠及時通報，也有助業者能夠第一時間因應。