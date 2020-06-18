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冬病夏治 中醫三伏貼讓過敏服貼下月是治療時機

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
冬病夏治 ，中醫三伏貼讓過敏服貼，下月是治療時機。圖／ 嘉義長庚提供
冬病夏治 ，中醫三伏貼讓過敏服貼，下月是治療時機。圖／ 嘉義長庚提供

高溫炎熱，喜歡貪食冰品的8歲劉姓小朋友患呼吸道過敏，晚上睡覺吹整夜冷氣，導致鼻塞、咳嗽，早晨起床打噴嚏流鼻水，影響睡眠品質，白天注意力不集中；經嘉義長庚醫院中醫科醫師楊佩蓉，採用中醫外用穴位貼敷「三伏貼」治療，搭配生活作息及飲食調整，呼吸道症狀大幅減輕，胃口改善，感冒次數也減少。

楊佩蓉說，劉姓小朋友胃口不佳，體型瘦小，黑眼圈很重，抵抗力不好常感冒，天氣變化容易手腳冰冷，雖看遍中西醫，但因他怕吃藥，過敏未見改善，經鄰居建議諮詢中醫師，除口服藥物，採「三伏貼」治療，症狀減輕。

楊佩蓉表示，三伏貼是中醫外治療法，夏天三伏天時節進行穴位貼敷治療保養。今年三伏日的初伏為7月16日、中伏為7月26日、末伏為8月15日。

此段日子是1年當中天氣最熱、陽氣最盛時期，主要運用對皮膚有刺激或治療作用溫熱性中藥，如甘遂、細辛、延胡索、白芥子等製成藥餅，敷貼相應穴位，包括大椎、風門、肺俞等，根據中醫「春夏養陽」，「寒者熱之」的原則及「天人相應」、「冬病夏治」觀念，利用經絡與氣血運行，到達相關臟腑發揮作用，並補養陽氣，增進對抗病邪的能力，達到預防秋冬時節好發疾病產生。

三伏貼適用對象為過敏體質、虛寒體質、尤其是疾病症狀會因天冷或冬天加重，或怕針藥患者也可考慮用穴位貼敷調理，包括慢性支氣管炎、哮喘、反覆上呼吸道感染、過敏性鼻炎、腸胃虛弱、四肢冰冷、欲孕者，皆可至中醫科門診看診。貼敷時間可依三伏日或前後1、2天，或於夏至後擇日敷貼3至6次，每次間隔1至2 周。

三伏貼穴位貼敷對過敏性體質患者症狀，以及免疫功能有不同程度改善，故若能把握時機治療及調理，配合適當運動、規律起居、避免食用生冷冰品、蔬果或刺激類食物及減少過敏原接觸，可逐漸遠離過敏症狀糾纏。

冬病夏治 ，中醫三伏貼讓過敏服貼，下月是治療時機。圖／ 嘉義長庚提供
冬病夏治 ，中醫三伏貼讓過敏服貼，下月是治療時機。圖／ 嘉義長庚提供
冬病夏治 ，中醫三伏貼讓過敏服貼，下月是治療時機。圖／ 嘉義長庚提供
冬病夏治 ，中醫三伏貼讓過敏服貼，下月是治療時機。圖／ 嘉義長庚提供

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