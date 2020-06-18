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貸款推銷員聽到「這句話」秒掛電話 他傻眼：錯了嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友接到一通貸款推銷員的電話，沒想到他說了「一句話」讓推銷員口氣突然轉變並快速掛掉電話，令他相當傻眼。圖／ingimage
一名網友接到一通貸款推銷員的電話，沒想到他說了「一句話」讓推銷員口氣突然轉變並快速掛掉電話，令他相當傻眼。圖／ingimage

許多推銷員會運用舌燦蓮花的話術讓客戶願意買單，一名網友接到一通貸款推銷員的電話，沒想到他說了「一句話」讓推銷員口氣突然轉變並快速掛掉電話，令他相當傻眼。

一名網友在「Dcard」有趣版發文，他接到一通推銷員的電話，「我們現在利率很低喔，請問您需要嗎？」口氣溫和地推銷車貸，原po表示自己沒有車，推銷員仍然用溫和的語氣再推銷房貸，原po則表示也沒有房，沒想到推銷員竟語氣突然轉變「不好意思，打擾了」說完便以迅雷不及掩耳速度掛斷電話，令原po相當錯愕「沒車沒房錯了嗎？」，引起許多網友討論。

網友紛紛表示也曾遇過態度不佳的推銷員，「我一律說沒有駕照(實際上汽機車都有，駕照也有)，常常被秒掛，他們大概是被拒絕多了，禮貌也跟著掛了」、「以前還是學生，讀書時接到貸款電話，我說我是學生，對方：拜（秒掛），超沒禮貌，我氣很久，讀書的平靜心情都沒了XD」、「我高三時接到這種電話，回她：我還沒18（歲），對方罵我不要臉」。

有網友分享，接到推銷員電話時有趣的對話，「你就說我要貸款買坦克車，不用怕還不了，因為你有坦克車」、「我說我買車買房都用現金，還需要貸款嗎？結果對方回我：哥！那你可以貸款給我嗎…」、「我都反問，那你有房嗎？就被掛電話惹…」、「我有一次在睡午覺他打來，我聲音就完全是剛睡醒那種，他還很驚慌的跟我道歉」、「我最近都回說我需要錢還貸款，她問什麼貸款，我說我剛買了一座無人島，對方：嘖，又是動物森友會嗎？（掛電話）」

有網友則建議解決方法，「我都不接這種電話的哈哈，手機裝個who's call 就好了」、「突然覺得我好像比較壞…我一接到電話，就直接給它掛掉…」、「雖然已是社會人，但都回應：不好意思我還是學生」。

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