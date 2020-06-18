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長照機構住民最高年補助6萬 推估1萬人還未申請

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
108年度住宿式服務機構使用者補助方案。圖／衛福部提供
108年度住宿式服務機構使用者補助方案。圖／衛福部提供

衛福部推動住宿式機構住民補助方案，依所得稅級距發放不同補助金額，最高一年可領新台幣6萬元。因應新冠肺炎疫情等因素，去年度的住宿補助申請期限延長至6月底。官方推估，尚有1萬名符合資格未提出申請。

衛福部推出的「108年度住宿式服務機構使用者補助方案」，補助金額按綜合所得稅稅率級距0、5%、12%，符合資格民眾分別可領取一年最高6萬元、5萬4000元或4萬5600元補助。

民眾去年度入住依法設立的護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身障機構、退輔會所屬榮民之家（自費失能養護床、自費失智養護床）、兒少安置機構（依兒少法委託安置且領有身心障礙手冊或證明者）及住宿式長照機構，累計達90天以上，且使用機構者2017年綜所稅申報資料為累進稅率未達20%、非按20%稅率課徵基本稅額者，即符合補助條件。

衛福部長照司副司長周道均表示，原定於今年2月中旬截止受理去年度資料，但因應疫情等因素延長至6月30日。本補助方案預估有5萬1000人可受惠，截至目前申請人數約4萬出頭，尚有1萬名符合資格未提出申請。

申請者填具申請書（https://1966.gov.tw/LTC/cp-4511-49537-201.html），並檢附入住機構契約書、繳費收據或證明、申請人存摺影本等相關文件，就可向最近一次入住機構所在地的縣市政府提出申請。

衛福部 疫情 長照

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