日環食全台地圖看這！ 彭啟明分析五階段觀察重點

6月21日可望見到日環食奇景，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」分享日環食全台地圖，包含各地點、日食各階段的時刻，以及觀察重點。他說，務必使用正確減光設備，避免失明危險。天氣炎熱、戶外活動注意防曬和補充水份。

日食五階段觀察重點：

1、初虧：下午2時49分，太陽邊緣被月亮遮住的第一瞬間。

觀察重點：初虧瞬間很不明顯，要用望遠鏡仔細觀察。缺口位置在太陽的下方（西邊），可以一邊觀察時一邊倒數。

2、環食始：下午4時13分，位於環食帶內的人們會看到月亮完全進入太陽中。

觀察重點：當月亮沒入太陽的最後一瞬間，會發現月亮邊緣並不是光滑的，而是有地形高低起伏。值得用望遠鏡仔細觀察。注意此時開始只有短短60秒不到的日環食全程，要把握時間。

3、食甚：下午4時14分，月亮到達最接近太陽中心，也就是21日當天的重頭戲。位於環食帶的朋友會看到正港的日環食，而在偏食帶則會看到全程最細的日偏食。

觀察重點：位在環食帶中心線上會看到太陽變成一圈金戒指。如果稍微偏離中心線，你看到的金戒指就會有點偏心。要注意只有在食甚的那個瞬間時刻才會有完美的同心圓。

4、環食終：下午4時15分，月亮開始離開太陽，金戒指漸漸出現缺口，宣告著日環食的結束。

觀察重點：和環食始一樣，太陽邊緣會斷斷續續的消失，過程不到10秒，千萬別錯過。

5、復圓：下午5時25分，月亮終於完全離開太陽，日食結束。

觀察重點：下次要在台灣能看到，就是195年後。