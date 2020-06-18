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旅客搭乘需求增加 高鐵30日起再增12班
因應旅客搭乘需求逐日增加，持續進行班表滾動檢討，台灣高鐵公司宣布決定自6月30日起，針對旅運需求較多時段，再增開12班次列車。旅客可自21日（周日）凌晨零時起，透過24小時服務的高鐵合作超商、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購買各車次車票。
台灣高鐵說，先前因受疫情嚴重衝擊運量，實施「短期調整班表」，每周開行828班次列車。自5月下旬以來，因應疫情趨緩、旅運需求回升，高鐵公司經滾動式檢討後，持續調增班次，自6月30日起再調增12班次後，每周總班次將達961班，以更加充足之運能，陪伴旅客力行防疫新生活運動。
台灣高鐵說，將持續依照旅運需求進行評估，適時調整班表，以提供旅客更加舒適、便捷的旅運服務。
配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。
乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；台灣高鐵說，高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。旅客在車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。
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