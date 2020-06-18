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注意！公路總局將實施端午節連續假期交通疏運計畫

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
因應端午節4天連續假期，公路總局第三區養護工程處於25日至28日，辦理「實施端午節連續假期交通疏運計畫」。記者尤聰光／攝影
因應端午節4天連續假期，公路總局第三區養護工程處於25日至28日，辦理「實施端午節連續假期交通疏運計畫」。記者尤聰光／攝影

因應端午節4天連續假期，公路總局第三區養護工程處於25日至28日，辦理「實施端午節連續假期交通疏運計畫」，包括易塞路段、規劃替代路線、彈性調整號誌時制及加強違規取締等。呼籲用路人遵守連假現況各項交通措施。

第三區養護工程處表示，預估連假25日至27日為返鄉及旅遊高峰、28日為收假高峰，時段為早上9點至11點，下午2點至5點，針對轄管省道台9線、台11線、台20甲線沿線風景區、易塞路段及重要連結路口，完成規劃交通疏導策略、疏導措施、管制措施、配套措施。

實施作為包括規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前的螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

公路總局「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，民眾可利用智慧型手機、平板及桌上型電腦連線該網站同時查詢省道及國道最新路況（http://168.thb.gov.tw）。或下載「幸福公路APP」，提供即時交通資訊路況影像、路況最新消息等。

另轄管道路交通管制措施包括省道大客車禁行路段、省道大客車行駛應特別注意路段，提供資訊於公路總局網站（https://www.thb.gov.tw）之「全國大客車禁行及行駛應特別注意路段及時段」網頁。假期前做好車輛保養及檢查。

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