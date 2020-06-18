十足目虹彩病毒蝦大量死亡 農委會今公布蝦場清除措施

台灣白蝦、螯蝦感染十足目虹彩病毒，根據農委會統計現階段感染超過10場，由於這病毒2014年就在中國大陸爆發，推估此病毒可能已經進來一陣子，無法回推究竟是如何進到台灣，但現階段疫情還在可控制範圍，今天召開記者會說明蝦場的清除措施。

農委會副主委黃金城表示，推估病毒已經存在台灣一陣子了，無從去推估或想像究竟是如何進來的，尤其過去台灣對於蝦苗進口都沒有進行檢測，我國從今年5月29日開始，就針對越南、泰國進口的蝦苗進行檢測與控管，避免疾病從蝦苗進口入侵台灣；他認為，現在台灣清除還來得及。

黃金城說，十足目虹彩病毒非世界動物衛生組織(OIE)列為必須通報的法定傳染病，但由於會對我國養殖業者造成損失，仍須謹慎看待。

黃金城表示，過去台灣在石斑魚身上也曾經驗出虹彩病毒，但這與這次的蝦十足目虹彩病毒雖同屬於虹彩病毒科，卻是兩種不同的病毒。病毒並不會跨物種，但白蝦、草蝦、泰國蝦、螯蝦都可能感染；現階段台灣的螯蝦場、白蝦場都有發現感染跡象，位置分布新北、宜蘭、新竹；其中，又以白蝦最為敏感，白蝦體型小，一旦養殖池受到感染，80%至100%都會死亡。

他說，台灣的螯蝦場也發現被感染，因此先從螯蝦開始清除、設下防線，以保護白蝦與泰國蝦產業，螯蝦為外來種，體型大、肉硬，其實並不好吃，國人也不愛，產值低，業者飼養主要是為出口，現階段台灣34場螯蝦場全數採樣，若有病毒存在，必須全池清除消毒，由於擔心環境內仍有病毒存在，因此養殖業者需要過一段時間後，才能再重新飼養。

此外，農委會也先經查了數十場國內的蝦苗場，現階段蝦苗場並沒有感染十足目虹彩病毒，蝦苗場現階段仍安全清淨的。