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五十肩痛到如廁後沒法自己擦屁股！三合一療法解肩痛

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師王振華以「三合一」療法，大幅縮短嚴重五十肩患者的治療時程。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供
活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師王振華以「三合一」療法，大幅縮短嚴重五十肩患者的治療時程。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

一位中年男子常打高爾夫球運動，偶爾肩膀痠痛但不以為意，有晚睡覺竟被肩痛痛醒，更衣時手舉不起來、如廁後連屁股也無法擦，前往就醫發現是「五十肩」。骨科醫師王振華指出，患者雖先接受復健，肩痛反而加劇，因此建議他接受非侵入性的「肩關節囊鬆動術」，術後再接受震波及徒手物理治療，「三合一」治療讓患者在短短一個月對不痛及能活動很有感，大幅縮短復原療程。

活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師王振華表示，患者因肩膀痠痛肌腱發炎，疏忽積極治療，慢慢地擴散到整個關節，引起肩關節囊發炎，罹患了粘黏性肩關節囊炎，俗稱「五十肩」或冰凍肩。他不僅半夜睡覺壓到肩膀時會被痛醒，肩膀上舉、外展及內轉還小於60度，穿脫衣或如廁後清潔，都受到很大困難，需要家人協助，活動嚴重受限。

這名患者先接受近兩個月復健治療，但症狀反而更加劇。面對這類嚴重五十肩患者，王振華醫師建議患者接受非侵入性的手術方式治療，也就是在靜脈全身麻醉下，接受肩關節囊鬆動術，將嚴重沾黏的組織分離，沒有留下任何傷口，手術過程大概15分鐘。

王振華說，為加速修復組織，建議患者術後接受3次體外震波。加上每周3次、共6次徒手物理治療，將已經分離的肩部沾黏組織被動式鬆開，避免再沾黏回去。經過兩周後，患者的肩關節疼痛指數已大幅下降八成，活動角度則增加了七成。

王振華表示，這類嚴重五十肩的患者，一般均需要至少1年的復原病程，採用「三合一」治療之下，患者的復原時程大幅縮短至1個月。由於是沒有傷口的手術治療方式，病患的接受度高，半夜不再被痛醒影響睡眠，穿脫衣服及上廁所擦屁股的生活瑣事，也都能自己來，身體和心理都輕鬆很多。

復健

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