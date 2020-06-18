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防疫期間少出門 女大生勻稱體態增重10公斤求助中醫

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院中醫部醫師陳書怡說，減重除了少吃多動，還得要調整身體陰陽氣血的運作，使其穩定平衡。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院中醫部醫師陳書怡說，減重除了少吃多動，還得要調整身體陰陽氣血的運作，使其穩定平衡。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名20歲女大學生原本體態勻稱，但受疫情影響，學校實施視訊教學，很少出門的她，幾乎餐餐點外送，最近疫情結束餐敘邀約又陸續上門，讓她短短一個月內胖了10公斤，令她相當苦惱而求助中醫師。醫師評估後建議她調整飲食與運動，並搭配穴位針灸及按摩改善脂肪囤積，將有助於還她窈窕身材。

亞洲大學附屬醫院中醫部醫師陳書怡表示，「少吃多動」一直都是減重最重要的原則，但現實生活中往往因不可抗力之因素，使得減重之路總是心有餘而力不足。除了上述的例子外，有的人一減少進食量就出現月經不規律、腳軟手抖、心悸等症狀，或是下班後只想癱軟在沙發上，完全無力運動，導致體重直線上升。

她表示，每個人的體質不同，除了少吃多動，還得要調整身體陰陽氣血的運作，使其穩定平衡，而血虛、氣虛、氣鬱、痰濁等這些體質，常是肥胖最重要的原因；針對不同的體質給予不同的治療，是中醫健康減重的關鍵。

陳書怡說，常見脂肪囤積在上手臂、腹部、臀部，造成所謂的「蝴蝶袖」、「鮪魚肚」和「河馬臀」除了運動伸展是良方外，藉由中醫的經絡按摩、局部穴位針灸，增加手太陽小腸經、手少陽三焦經、足少陽膽經、足太陰脾經，甚至帶脈的氣血循環，都能有效改善脂肪囤積的問題。

她說，針刺穴位可增加氣血流通，加速脂肪細胞代謝循環，另再根據個人體質的不同，搭配不同的穴位作加強，例如氣虛體質患者，可加強合谷穴、太衝穴；痰濕患者可按摩足三里、豐隆穴等，再視情況搭配中藥調理可達最佳效果。

陳書怡提醒，若本身有糖尿病、凝血功能不佳、高血壓、心臟病、洗腎等宿疾者，則應先與醫師溝通後再治療。除了建立規律的運動習慣，調整飲食與生活作息都是不可或缺的要素。

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