全台都好熱！ 花蓮縣縱谷恐出現38度極端高溫

中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣地區、新北市盆地、南投縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

紅色燈號（連續3日38度以上）：花蓮縣。

橙色燈號（連續3日36度以上）：台北市。