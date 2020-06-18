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全台都好熱！ 花蓮縣縱谷恐出現38度極端高溫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局發布高溫資訊。圖／氣象局提供
中央氣象局發布高溫資訊。圖／氣象局提供

中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣地區、新北市盆地、南投縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

紅色燈號（連續3日38度以上）：花蓮縣。

橙色燈號（連續3日36度以上）：台北市。

黃色燈號（36度以上）新北市、南投縣、高雄市、台東縣、宜蘭縣。

太平洋高壓及西南風沉降影響，各地炎熱。記者楊德宜／攝影
太平洋高壓及西南風沉降影響，各地炎熱。記者楊德宜／攝影

高溫 台東

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