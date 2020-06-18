全民周日瘋日環食！ 彭啟明分析這些地方恐雲多

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這幾天的大氣非常的乾，不是只有地面，連中高層也都受到太平洋高壓西伸影響，雲層都發展不起來，陽光直射加上高壓下沉增溫，各地中午高溫都會持續有機會創新高。

他說，預期將會到周五都類似，要等到周末高壓稍退一些，雲量增多，溫度才有機會下滑一些，盡量避免在中午前後在戶外活動，更要多喝水預防中暑等防曬準備。

6月21日台灣局部地區，可見到太陽如戒指環狀的日食現象。中央氣象局說，環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、南投縣花蓮縣及台東縣10個縣市。

這周全民最關心的就是周末的日環食，彭啟明說，目前東亞典型梅雨鋒面位置在長江流域以北，大約在江蘇安徽延伸到四川附近，可能會往南移，但由目前的預測來看，太平洋高壓勢力仍強，預期往南大約到浙江或福建北部附近，離台灣還有一段距離，影響有限，台灣附近的水氣也比預期少很多。

台灣附近周日正處於西南風的環境，可能清晨期間在中南部沿海有些海陸風和西南風發展的短暫陣雨，上半天仍相當晴朗，中午開始在中南部靠山區有些午後對流雲系發展起來，可能會有局部陣雨並往北移，沿中央山脈的靠山區很容易有局部雷陣雨發展，平地等其他地方則是多雲到晴的天氣型態。

彭啟明說，在周日下午期間，在日環食可看到的區域中，例如雲林嘉義附近，沿海屬於晴到多雲，越接近嘉義市到靠山區，則是多雲到晴，在接近山區可能有局部陣雨發展。而台東則是相當不錯，不過靠山區則是雲量較多。至於外島，同樣的金門及澎湖，則是天氣相當晴朗，很合適看日環食。

而在其他可以看到日偏食的區域上，也有機會可以看到，他說，中北部的靠山區雲量可能較多，沿海空曠區域則較為晴朗，越往北部，可能雲量越多，風速較強，沿海風浪較大。大致上目前的各項預測都是明顯的好轉，雖然仍可能有些變動性，仍可以在明後天得到更精準天氣。

不過，彭啟明說，看日環食一定要有一定的配備，不能夠直看太陽，要有遮光片等配備，太陽眼鏡也不行。