今明炎熱恐逾37度！ 吳德榮：不排除再創今年高溫紀錄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天低層的暖氣團籠罩台灣附近，中層大氣是則太平洋高壓向西延伸的範圍。大氣穩定，各地晴朗酷熱，北部、東部的氣溫將升至37度以上，不排除再創今年高溫紀錄；紫外線達危險級，要注意防曬、防中暑。

今天山區午後有小範圍局部短暫陣雨的機率。北部24至37度、中部23至36度、南部23至36度、東部24至38度。

他說，周六至下周一滯留鋒在北部海面徘徊，台灣水氣略增、大氣不穩定度提高，清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫陣雨，午後局部陣雨或雷雨的機率亦提高。台灣仍在滯留鋒前暖氣團內，天氣持續高溫炎熱。