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今明炎熱恐逾37度！ 吳德榮：不排除再創今年高溫紀錄
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天低層的暖氣團籠罩台灣附近，中層大氣是則太平洋高壓向西延伸的範圍。大氣穩定，各地晴朗酷熱，北部、東部的氣溫將升至37度以上，不排除再創今年高溫紀錄；紫外線達危險級，要注意防曬、防中暑。
今天山區午後有小範圍局部短暫陣雨的機率。北部24至37度、中部23至36度、南部23至36度、東部24至38度。
他說，周六至下周一滯留鋒在北部海面徘徊，台灣水氣略增、大氣不穩定度提高，清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫陣雨，午後局部陣雨或雷雨的機率亦提高。台灣仍在滯留鋒前暖氣團內，天氣持續高溫炎熱。
最新歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式皆模擬，下周二、周三滯留鋒並未南下；但各模式模擬的鋒前西南風帶來水氣量有所不同，且皆持續調整中；台灣是否會因此而有較明顯降雨，他說，不確定性高，需密切觀察。
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