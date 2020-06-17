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針灸復健 中醫巡迴醫療列車進駐桃園市復興山區部落
針灸、給藥，許多阿公阿嬤排隊等著接受中醫治療，中醫巡迴醫療列車這兩天進駐桃園市復興區義盛里、奎輝里等偏遠部落，就有一名中風阿嬤稱讚說「醫師真好心」，幫她針灸，做復健，否則，她搭車至市區，來回就得花上一整天。
中醫巡迴醫療從民國92年開辦，至今已18年，從108年起，擴大規模，每周巡迴110個醫療資源不足鄉鎮，共268個巡迴點，341名中醫師加入巡迴醫療團，累積服務27萬8599人次民眾。
中醫師公會全國聯合會柯富揚理事長指出，中醫巡迴醫療開辦至今，服務超過200萬人次，大大提升中醫醫療資源不足地區民眾就醫的可近性。這次至奎輝里，服務當地鄉親，居民反應熱烈；該社區為小而美的山地部落，由前桃園市理事長涂國均主持巡迴醫療，醫病關係良好。
參加這次巡迴醫療的健保會主委周麗芳指出，近年來，健保積極推動「健保醫療資源不足改善方案」，鼓勵中醫師至偏遠地區開業，20年前無中醫地區人口155萬 ，目前則降至82萬。
柯富揚說，復興區是桃園市山地區，距離市區車程一至二小時，每逢颱風季或雨後，常見落石阻斷交通，民眾就醫不便。今年7月長庚醫院團隊進駐華陵村，讓復興區每個里均有巡迴醫療。
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