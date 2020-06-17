脊椎中風 神經繞道手術讓病患重新站起來

今年63歲的葉博聞因為腹主動脈剝離，即時接受心血管繞道手術救命，雖然保住性命，卻發生少見的脊椎中風的併發症，胸椎、脊椎神經長時間缺血，造成神經壞死，而下半身癱瘓，肚臍以下完全失去知覺，癱瘓五個月後，接受「脊椎神經重建手術」，當天就開始恢復知覺，經過努力復健，如今已經可以穿著鐵鞋，撐著支架練習走路。

心血管疾病是國人十大死因前三名，台灣每年約有200名心血管疾病患者發生脊椎中風，病患面臨的是突發的死亡威脅，從鬼門關前搶回人後，卻發現需要面對長期癱瘓的命運。脊椎中風就是供應脊椎血液循環的血管阻塞，因此造成脊椎缺血性壞死病變，它的疾病進展速度極快，在劇烈的頸部或背部刺痛後，快則幾分鐘，慢則數小時，出現突發性雙腳或四肢癱瘓，伴隨感覺消失、大小便失禁，嚴重者呼吸困難需要立即插管急救。

去年獲得醫療奉獻獎的義大醫院長杜元坤指出，脊椎中風後，神經組織再生能力有限，脊椎神經缺血、壞死，導致神經細胞凋亡，進而引發一系列的神經發炎機轉，使損傷更為擴大，之後形成神經疤痕組織，累積抑制神經再生的細胞因子，最後形成脊椎空洞化，使得該處神經無法再生。

因脊椎中風而導致癱瘓的病患，透過復健治療，或是神經減壓手術，成功率不到一成，神經繞道手術可以使脊椎中風的治癒率提昇到七成。

杜元坤透過神經繞道重建手術，擷取掉受損神經，將兩端神經再接合。杜元坤詳細解釋，神經接合時，必須確定兩端神經的感覺神經、運動神經突觸點對點對接，才能提高神經繞道手術的成功率，因為非常費時與細膩，因此並不容易。