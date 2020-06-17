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全台約十家螯蝦場染十足目虹彩病毒 農委會：盡快清除
近日屢傳蝦場確診疑似從中國傳入的十足目虹彩病毒，農委會表示，已監測全台30多場螯蝦場，初步統計約有10場確診，將盡快清除病毒，避免擴散。
十足目虹彩病毒（decapod iridescent virus 1）今年4月開始出現在中國沿海省份，蝦場大量死亡。台灣蝦苗未從中國進口，但為加強防疫，農委會日前緊急公告，5月29日進口蝦都要檢驗十足目虹彩病毒，但近日仍傳出蝦場確診，病毒確定入侵台灣。
農委會副主委黃金城表示，十足目虹彩病毒對於白蝦、草蝦、泰國蝦致死率比較高，近期則對全台30多家螯蝦場展開監控作業，主因是螯蝦感染病毒後不會出現症狀，很難發現確診，因此要在病毒擴散之前就先檢驗出來，再盡快將病毒清除掉。
黃金城說，白蝦、草蝦、泰國蝦部分不會一一檢測，因為只要一感染就會出現嚴重症狀，死亡率也相當高，目前會先做查訪，並與飼主保持聯繫，掌握有無異常死亡狀況，若沒有的話，代表情況相對安全。目前雖然有發現一、兩場白蝦場感染病毒，不過只維持在養蝦場裡面，病毒並未進入種苗系統，只要盡快清除就可以避免擴散。
螯蝦場主要位於屏東、高雄、雲林、新竹等地區，黃金城表示，監測資料還沒完全整理好，具體的感染場數以及分布縣市還要進一步釐清，預計明天下午舉辦記者會，公開對外說明。
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