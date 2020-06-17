全家便利商店「Fami錢包」新增線上消費付款、信用卡儲值功能

非現金支付是防疫期間避免接觸的好幫手，根據全家便利商店觀察，今年上半年使用非現金支付的次數較去年成長3成，即使目前疫情趨緩，使用次數仍持續成長。為了提供更便利的服務，即日起全家便利商店Fami錢包新增開通線上消費付款、信用卡儲值功能，會員使用Fami錢包可於全家便利商店App線上購買商品預售、在My Famiport App線上購買遊戲點卡，綁定國泰世華、台新、聯邦、台北富邦、永豐、玉山、新光、中信等8家銀行信用卡則可進行Fami錢包線上儲值，單筆最低儲值下限為100元，單一帳戶最高可儲值5,000元。

全家便利商店E-Retail事業部部長王啟丞表示，全家便利商店目前支援28種非現金支付，2018年推出自有支付My FamiPay，目前平均每月使用超過600萬次、平均支付金額高於現金支付客單價4倍，去年10月再推出Fami錢包，根據內部數據顯示，Fami錢包已擠進全家便利商店非現金支付最常使用的前三名，平均儲值金額為50元以下、支付金額在百元以下。My FamiPay、Fami錢包目前累積使用人數超過百萬人，預估今年使用人數將倍增，非現金使用率也將成長邁向25%。

為了鼓勵會員儲值同時做公益，即日起至6月30日於Fami錢包單筆儲值達500元，全家便利商店將再另外捐出3%金額作為「村里珍惜卡」面額，幫助愛鄰協會的弱勢兒童，儲值成功者全家便利商店回饋中杯冰美式咖啡一杯，限量9,000杯送完為止。