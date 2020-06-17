國人休閒大調查：跨越45歲 逾五成愛上這些運動

行政院在6月5日公布2015年勞工從事休閒活動情形調查，結果顯示前十名受歡迎的休閒活動只有兩項算體能活動，看電視和上網最受歡迎。跨越45歲以後，變得更愛看電視，但也開始較注重運動，以散步、慢跑、自行車最受歡迎。

這份調查分析來自全台灣各地4071名15歲以上民眾的休閒活動偏好，男女性各半，以青壯年佔大宗，65歲以上樣本只有27人。總和來看，最受國人歡迎的前十大休閒活動，是看電視(68%)、上網(64%)、散步或慢跑或單車(47%)、旅遊(42%)、看電影(41%)、逛街(35%)、聊天(34%)、閱讀(28%)、爬山(27%)、聽音樂(22%)，十項中只有慢跑或單車、爬山這兩項算體能活動。

分年齡看可發現，15到24歲年輕人最愛上網(84%)、看電視(64%)、看電影(58%)、聊天(57%)、逛街(47%)，是最愛聊天的年紀。25到44歲的青壯年也愛上網(71%)、看電視(66%)、看電影(46%)，因為開始有工作收入、注重健康，散步或慢跑或單車(45%)和旅遊(44%)開始進入前五名。

進入45到64歲，看電視比例激增到73%，散步或慢跑或單車上升到第二名(54%)，其次是上網(46%)、旅遊(42%)、爬山(38%)。65歲以後，看電視比例已逼近八成(78%)，但也更重視運動，而且更偏好親近大自然，爬山排名竄升(51%)，散步或慢跑或單車(50%)、旅遊(41%)、上網(39%)居次。

如果分性別看，可以發現，女性偏好聊天、逛街、閱讀、旅遊、聽音樂、看電影、慢跑騎車、健身房健身，比例都高於男性。男性則偏好打電動、打球、溜冰或直排輪，比例都是女性的二到三倍。至於爬山，不分男女都有將近三成喜歡。