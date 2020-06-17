星宇航空檳城航線18日起復飛 7月澳門航線每周三班

星宇航空最新航班狀況公布。星宇航空說，自6月18日、25日恢復檳城航線載客服務；另外7月起，澳們航線每周三班早班機飛航。

星宇說，已獲馬來西亞政府核可，將於6月18日及6月25日恢復檳城航線載客服務。為配合馬來西亞政府入境檢疫程序，航班時間調整為JX721台北-檳城，飛航時間上午8時30分到下午1時；JX722檳城-台北則調整為下午2時到晚間6時50分。此為兩地因疫情停航近兩個月以來，首架飛航台北-檳城之往返航班，讓旅居兩地的旅客得以順利返鄉。

星宇說，根據檳城國際機場公告，自6月17日起，允許持有馬來西亞護照之旅客自檳城國際機場入境，但旅客下機後須進行快篩等檢疫程序方可入境，且需配合居家檢疫隔離14日。因應檳城機場檢疫作業，航機需於當日下午2時前抵達檳城機場。7月份航班已同步申請中，將於近日公告。

此外，星宇說，澳門航線7月份提供每周三班載客服務，周二、五、日以早班機JX201/JX202往返，JX201 台北-澳門為上午8時20分到10時05分；JX202澳門-台北為上午11時05分到下午1時。

星宇提醒，依據澳門入境規定，所有入境旅客須提供7日內核酸檢測陰性證明，並於入境後配合自費居家檢疫隔離14日。

星宇表示，防疫期間保護旅客及機組員的安全為首要條件，將持續嚴格執行多項防疫措施，除加強各航機消毒，空服員於航程中全程穿戴防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套及護目鏡，各航班每排之中間座位不安排乘客，並暫停Wi-Fi服務及報紙服務。機上餐飲、機上娛樂系統、免稅品銷售等維持正常供應，星宇航空全力守護旅客健康，也盡力提供精緻完善的飛行服務。