普悠瑪翻覆釀18死！公懲會判決出爐當事人回應了

去年10月21日普悠瑪翻覆造成18死、291人輕重傷。公務員懲戒委員會今天公布台鐵局前局長鹿潔身等人懲戒案件判決說明。鹿潔身及現任台鐵綜合調度所所長吳榮欽降一級改敘；副總工程司柳燦煌則判休職6個月。對此，柳燦煌也做出回應。

柳燦煌說，對於這樣的結果沒有特別看法，身為公務人員都會遵守。不過因為還有一些公務人員申訴管道，會再看看，目前還不了解真實情況，會請教專業人員，再看後續怎麼處理。

柳燦煌說，對於事故發生大家都有些遺憾，是否申訴會再評估，等判決文下來。收到文的次日就會開始放無薪假半年，後續應還會有其他處分。

柳燦煌說，依照懲戒法第14條規定，會有休職的定義，這期間不得退休，也不能任職其他機關，期滿會復職，復職後兩年內不能調任主管職。

本報致電鹿潔身及吳榮欽，電話皆未接，尚未取得回應。據了解，因為鹿潔身已退休，恐追回一部分退休金。

按照公懲會判決指出，導致車禍的原因包括組織文化、設備保修、程序操作、人員訓練、駕駛環境等個別層面缺失，鹿潔身沒完善人員、安全管理與單位橫向整合，違失有懲戒必要。

至於柳燦煌，當時擔任機務處副處長，負責電聯車採購，明知ATP遠端監視系統屬重要性項目，卻疏未注意而審定同意通訊系統相容測試程序書。公懲會指出，大里事件死傷慘重，ATP遠端監視系統更顯重要，但柳未能檢驗測試本案電聯車的ATP遠端監視系統未作動，即投入載客，違失甚明。