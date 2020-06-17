快訊

不敵新冠肺炎！ 周星馳抵押42億頂級豪宅周轉資金

普悠瑪翻覆釀18死！公懲會判決出爐當事人回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

去年10月21日普悠瑪翻覆造成18死、291人輕重傷。公務員懲戒委員會今天公布台鐵局前局長鹿潔身等人懲戒案件判決說明。鹿潔身及現任台鐵綜合調度所所長吳榮欽降一級改敘；副總工程司柳燦煌則判休職6個月。對此，柳燦煌也做出回應。

柳燦煌說，對於這樣的結果沒有特別看法，身為公務人員都會遵守。不過因為還有一些公務人員申訴管道，會再看看，目前還不了解真實情況，會請教專業人員，再看後續怎麼處理。

柳燦煌說，對於事故發生大家都有些遺憾，是否申訴會再評估，等判決文下來。收到文的次日就會開始放無薪假半年，後續應還會有其他處分。

柳燦煌說，依照懲戒法第14條規定，會有休職的定義，這期間不得退休，也不能任職其他機關，期滿會復職，復職後兩年內不能調任主管職。

本報致電鹿潔身及吳榮欽，電話皆未接，尚未取得回應。據了解，因為鹿潔身已退休，恐追回一部分退休金。

按照公懲會判決指出，導致車禍的原因包括組織文化、設備保修、程序操作、人員訓練、駕駛環境等個別層面缺失，鹿潔身沒完善人員、安全管理與單位橫向整合，違失有懲戒必要。

至於柳燦煌，當時擔任機務處副處長，負責電聯車採購，明知ATP遠端監視系統屬重要性項目，卻疏未注意而審定同意通訊系統相容測試程序書。公懲會指出，大里事件死傷慘重，ATP遠端監視系統更顯重要，但柳未能檢驗測試本案電聯車的ATP遠端監視系統未作動，即投入載客，違失甚明。

吳榮欽部分，公懲會認為沒善盡測試ATP遠端監視系統的責任，數年來都沒發現本案電聯車ATP遠端監視未回傳告警訊息，使得這個系統形同虛設，也有疏失。

前年10月21日普悠瑪翻覆造成18人死亡、291人受傷。聯合報系資料照
前年10月21日普悠瑪翻覆造成18人死亡、291人受傷。聯合報系資料照

台鐵 事故 公務員

延伸閱讀

普悠瑪翻車 公懲會判台鐵局前局長鹿潔身降1級改敘

高雄前員警染毒 公懲會判降級改敘

獵雷艦弊案 海軍前正副司令逃過懲戒

海巡大副酒駕肇事 公懲會判降級改敘

相關新聞

「假組劇團真詐財」 劇團總監騙14萬多元遭訴

曾是本土劇、客家戲曲童星出身的謝宗達(藝名謝培竺)，被控以「假組劇團真詐財」手法招募演員、編導、工作人員，要求應徵者葛姓...

天珠「天地眼中眼」引殺機 兩主嫌被判死刑

男子黃焌柚與張姓藝品商曾合夥經營天珠買賣，自認張利潤分配不均，私下將「天地眼中眼」販售得款人民幣38萬，經張一再催討，黃...

竹縣消保官、環保局、消防局官員涉貪喝花酒 檢方起訴

新竹地檢署與廉政署今年2月偵辦縣府消保官羅鈞盛、環保局代理局長羅仕臣、消防局副局長陳中振、新湖地政事務所周姓主任等人涉嫌...

70網友分享立委質詢全國農業金庫支持ODA挨告 獲不起訴

全國農業金庫公司不滿網友在臉書轉傳「蔡政府掏空農漁會7000億元借給新南向國家」、「擬將農漁民存款投入ODA計畫」等訊息...

週刊爆汎德董座夫婦涉洗錢 調查局：立案分析

代理德國BMW、保時捷等名車的汎德永業集團傳出董事洗錢疑雲，《鏡週刊》報導，汎德公司董事長唐榮椿與妻子5年來利用匯款漏洞...

狂刷信用卡詐6200多萬 桃園「更生烤雞王」遭起訴

桃園中壢「大公雞」餐廳創辦人陳星文，發現花旗銀行系統漏洞，前年間涉嫌在兩個月內用2張信用卡狂刷6200萬多元，拿去買名牌...

普悠瑪翻覆釀18死！公懲會判決出爐當事人回應了

去年10月21日普悠瑪翻覆造成18死、291人輕重傷。公務員懲戒委員會今天公布台鐵局前局長鹿潔身等人懲戒案件判決說明。鹿...

痛！根管治療銼針斷卡牙溝 牙醫師涉過失傷害遭起訴

新北市一名妙齡女子去年間到新店區某間牙醫做根管治療，施作後疼痛難耐找別間處理，才發現根管銼針掉在牙溝，只好拔牙取出斷針。...

預言世界末日斂財騙色 「少龍」羈押禁見

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城開設道場，以修煉仙女為由，招收年輕單身女子猥褻，指示信眾奉獻，檢警昨搜索徐，查扣不明來源...

普悠瑪翻車 公懲會判台鐵局前局長鹿潔身降1級改敘

台鐵普悠瑪列車2018年發生翻車事故，釀18死、2百多傷，監察院今年3月彈劾交通部台鐵局前局長鹿潔身、前副處長柳燦煌和綜...

長笛音樂家音樂會換897張門票 她未付款遭起訴

台灣知名長笛音樂家華姵去年舉辦音樂會，60歲靳姓女子向她稱要用60萬元贊助，換取897張門票；華答應後交付門票，音樂會結...

遠雄佣金案仲介商無律師資格 還冒充檢察官騙民眾

遠雄人壽掏空案仲介商李克毅被台北地檢署命交保，前立委黃國昌起底李未具律師資格，還假冒檢察官。案經北檢主動簽分偵辦，查出他...

熱門新聞

獨／台大教授遭公車門夾腳拖百米重傷 駕駛竟渾然不知

台大宅王賠上千萬也無法彌補 更二審重判無期徒刑

台灣至今最發毛懸案？網友想到它…「連屍體都找不到」

開道場挑處女修煉涉性侵 「少龍」要求宣誓終生獻身

影／南投國中女生騎單車上學 遭拖板車擦撞被捲入輾斃

10歲男童洗車場遭休旅車從後輾壓 命大脫險輕傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。