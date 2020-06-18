端午飄香 遠百嚴選名粽 海味&養生任您挑選

遠百總經理徐雪芳與「W0LF四堅情」團員一起分享端午粽。 圖／林俊良 攝影

端午節是傳統三大節日之一，從小到大，端午節就是要吃粽，若少了粽香左右，端午節就少了那麼一味。而作為表達心意的端午送禮，每年除了比口味，也要比新意。遠東百貨2020年端午粽選品，依循傳統由遠百總經理徐雪芳領軍選品，推薦給消費者。

名粽大軍 龍蝦、佛跳牆入粽

香格里拉台南遠東國際大飯店台式佛跳牆粽。 圖／遠百 提供

FED府城極品粽禮袋1袋3入 建議售價1,200元遠百端午名粽大軍，包括香格里拉台南遠東國際大飯店則端出用料澎湃的南部粽組合「FED府城極品粽禮袋」，包括集結龍蝦、烏參、青衣魚、珠貝、花枝魷魚等滿滿海味食材的「龍蝦海鮮粽」；以燉滷手法加入牛肋條、牛肚、牛筋、牛腱熬煮8小時軟嫩入味的「和牛伍寶粽」，以及醉月樓特製的「台式佛跳牆粽」，把讓人心動的海陸食材組成迷人組合。

端午美粽禮袋香格里拉台北遠東國際大飯店香宮和上海醉月樓聯手推出的「端午美粽禮袋」，有上海火腿粢飯干貝肉粽、黑松露北菇竹笙牛肚菌粽、五福粽、紫米奶黃粽2顆，鹹粽、甜粽口味一次網羅。

端午美粽禮袋 1袋5入、建議售價1,188元。 圖／遠百 提供

養生派 紅藜麥＋燕窩流沙端午粽想要吃得養生，則有台北寒舍艾美酒店推出的「燕窩紅藜椰黃粽」，拌入椰漿及黑糖的圓糯米，加入有「穀物中寶石」之稱的紅藜麥，馥郁甜香再揉合著鹹蛋黃與燕窩製成的內餡，讓粽子吃出流沙口感。

出自台北市南門市場的蔬心坊「花生香菇素粽」，選用台灣優質糯米，配上鬆軟綿細的板栗仁與台灣花生，加上香菇和豆輪的香氣，滿足素食者的美味需求。

台北寒舍艾美酒店燕窩紅藜椰黃粽6入、建議售價1,242元。 圖／遠百 提供

南門市場的蔬心坊 「花生香菇素粽」6入、建議售價468元。 圖／遠百 提供

法式端午粽 普羅旺斯鑲透抽法式料理竟然也可以入粽，me漫饗的「法式創意粽」推出普羅旺斯鑲透抽佐味增奶油醬，手工鹹蛋黃文火製成金沙醬，爆香東港櫻花蝦及台產香菇，與海味白酒燉飯融合後再鑲填到澎湖透抽，送進烤爐引出透抽香氣後，外層包裹青綠蔬菜佐京都味增奶油醬，製作出與眾不同的法式端陽粽，適合送禮喜愛別出心裁的消費者。

Ame漫饗法式創意粽 內含普羅旺斯釀透抽佐味增奶油醬2份、地中海香辣鮮蝦番茄清湯2份，二人份建議售價2,000元、特價1,800元。 圖／遠百 提供

嘉義必吃美食 林聰明沙鍋魚頭除了粽子，也有伴手禮名店可選擇。像是嘉義必吃美食「林聰明沙鍋魚頭禮盒」，店內招牌沙鍋魚頭，濃郁獨特的湯頭與新鮮食材，成為當地的人氣小吃，更獲Netflix拍攝世界小吃紀錄片，推薦必吃美食。

林聰明沙鍋菜魚頭禮盒，內含砂鍋菜一包+大鰱魚頭半面、建議售價700元。 圖／遠百 提供

伴手好禮 和生御品「和生御品」的招牌點心金磚綠豆黃，精選金黃原色綠豆仁，拌入特調配方，濃郁的豆香與奶香，有入口即化的綿密口感。有原味、棗泥、蓮蓉、芝麻、核仁、紅豆等口味。

和生御品綠豆黃 金磚綠豆黃15入、建議售價480元。 圖／遠百 提供

百端午名粽 預購滿888送100即日起至6/28，購買遠百端午節專刊商品，持HAPPY GO卡單筆滿888元，送100元美食餐飲抵用券。購買專刊商品兩件以上可享95折優惠，持HAPPY GO卡單筆滿3,000元享有免費宅配服務（蛋糕類商品除外）。

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