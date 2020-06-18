端午飄香 遠百嚴選名粽 海味&養生任您挑選

撰文 / 江珮君

遠百總經理徐雪芳與「W0LF四堅情」團員一起分享端午粽。 圖／林俊良 攝影
遠百總經理徐雪芳與「W0LF四堅情」團員一起分享端午粽。 圖／林俊良 攝影

端午節是傳統三大節日之一，從小到大，端午節就是要吃粽，若少了粽香左右，端午節就少了那麼一味。而作為表達心意的端午送禮，每年除了比口味，也要比新意。遠東百貨2020年端午粽選品，依循傳統由遠百總經理徐雪芳領軍選品，推薦給消費者。

名粽大軍 龍蝦、佛跳牆入粽

香格里拉台南遠東國際大飯店台式佛跳牆粽。 圖／遠百 提供
香格里拉台南遠東國際大飯店台式佛跳牆粽。 圖／遠百 提供

FED府城極品粽禮袋
1袋3入 建議售價1,200元
遠百端午名粽大軍，包括香格里拉台南遠東國際大飯店則端出用料澎湃的南部粽組合「FED府城極品粽禮袋」，包括集結龍蝦、烏參、青衣魚、珠貝、花枝魷魚等滿滿海味食材的「龍蝦海鮮粽」；以燉滷手法加入牛肋條、牛肚、牛筋、牛腱熬煮8小時軟嫩入味的「和牛伍寶粽」，以及醉月樓特製的「台式佛跳牆粽」，把讓人心動的海陸食材組成迷人組合。

端午美粽禮袋
香格里拉台北遠東國際大飯店香宮和上海醉月樓聯手推出的「端午美粽禮袋」，有上海火腿粢飯干貝肉粽、黑松露北菇竹笙牛肚菌粽、五福粽、紫米奶黃粽2顆，鹹粽、甜粽口味一次網羅。

端午美粽禮袋 1袋5入、建議售價1,188元。 圖／遠百 提供
端午美粽禮袋 1袋5入、建議售價1,188元。 圖／遠百 提供

養生派 紅藜麥＋燕窩流沙
端午粽想要吃得養生，則有台北寒舍艾美酒店推出的「燕窩紅藜椰黃粽」，拌入椰漿及黑糖的圓糯米，加入有「穀物中寶石」之稱的紅藜麥，馥郁甜香再揉合著鹹蛋黃與燕窩製成的內餡，讓粽子吃出流沙口感。

出自台北市南門市場的蔬心坊「花生香菇素粽」，選用台灣優質糯米，配上鬆軟綿細的板栗仁與台灣花生，加上香菇和豆輪的香氣，滿足素食者的美味需求。

台北寒舍艾美酒店燕窩紅藜椰黃粽6入、建議售價1,242元。 圖／遠百 提供
台北寒舍艾美酒店燕窩紅藜椰黃粽6入、建議售價1,242元。 圖／遠百 提供

南門市場的蔬心坊 「花生香菇素粽」6入、建議售價468元。 圖／遠百 提供
南門市場的蔬心坊 「花生香菇素粽」6入、建議售價468元。 圖／遠百 提供

法式端午粽 普羅旺斯鑲透抽
法式料理竟然也可以入粽，me漫饗的「法式創意粽」推出普羅旺斯鑲透抽佐味增奶油醬，手工鹹蛋黃文火製成金沙醬，爆香東港櫻花蝦及台產香菇，與海味白酒燉飯融合後再鑲填到澎湖透抽，送進烤爐引出透抽香氣後，外層包裹青綠蔬菜佐京都味增奶油醬，製作出與眾不同的法式端陽粽，適合送禮喜愛別出心裁的消費者。

Ame漫饗法式創意粽 內含普羅旺斯釀透抽佐味增奶油醬2份、地中海香辣鮮蝦番茄清湯2份，二人份建議售價2,000元、特價1,800元。 圖／遠百 提供
Ame漫饗法式創意粽 內含普羅旺斯釀透抽佐味增奶油醬2份、地中海香辣鮮蝦番茄清湯2份，二人份建議售價2,000元、特價1,800元。 圖／遠百 提供

嘉義必吃美食 林聰明沙鍋魚頭
除了粽子，也有伴手禮名店可選擇。像是嘉義必吃美食「林聰明沙鍋魚頭禮盒」，店內招牌沙鍋魚頭，濃郁獨特的湯頭與新鮮食材，成為當地的人氣小吃，更獲Netflix拍攝世界小吃紀錄片，推薦必吃美食。

林聰明沙鍋菜魚頭禮盒，內含砂鍋菜一包+大鰱魚頭半面、建議售價700元。 圖／遠百 提供
林聰明沙鍋菜魚頭禮盒，內含砂鍋菜一包+大鰱魚頭半面、建議售價700元。 圖／遠百 提供

伴手好禮 和生御品
「和生御品」的招牌點心金磚綠豆黃，精選金黃原色綠豆仁，拌入特調配方，濃郁的豆香與奶香，有入口即化的綿密口感。有原味、棗泥、蓮蓉、芝麻、核仁、紅豆等口味。

和生御品綠豆黃 金磚綠豆黃15入、建議售價480元。 圖／遠百 提供
和生御品綠豆黃 金磚綠豆黃15入、建議售價480元。 圖／遠百 提供

百端午名粽 預購滿888送100
即日起至6/28，購買遠百端午節專刊商品，持HAPPY GO卡單筆滿888元，送100元美食餐飲抵用券。購買專刊商品兩件以上可享95折優惠，持HAPPY GO卡單筆滿3,000元享有免費宅配服務（蛋糕類商品除外）。

更多端午預購商品資訊https://shopping.friday.tw/1/145/1/299545.html

預購點位及資訊

遠百信義A1302-77500888分機8222
遠百寶慶02-23816088分機321
板橋大遠百02-77054168分機8802
遠百板橋02-89525678分機8275
遠百桃園03-3359811分機302
新竹大遠百03-5233121分機6502
台中大遠百04-37022168分機3222
遠百嘉義05-2365137分機8222
台南大遠百06-2098999分機6606
高雄大遠百07-9728888分機6646
遠百花蓮03-8355588分機860

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