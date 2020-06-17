端午送禮多了設計「植感」多肉變身艾草掛飾、立蛋盆

不少人喜歡在家裡、辦公室透過植物增添綠意氣息，而迷你、型態多變、好照顧且適合室內種植的多肉植物，是受歡迎高人氣的植栽首選。「有肉」針對端午節推出端午主題系列多肉，以粽子、艾草、立蛋、龍舟等端午應景關鍵字設計多肉植栽，讓端午送禮除了基本款粽子糕餅外，還能送出「植感」新意。

艾草有驅蟲、防病、招百福意涵，當家家戶戶在家門口懸掛艾草，就知道端午節到了。「有肉」把多肉融合傳統艾草掛飾，讓傳統節慶文化變身有設計感的綠色掛飾，這款禮盒搭配台灣品牌「大春煉皂」採集新鮮艾草的艾草皂，屬於天天都會使用的實用好禮。

端午節必備美食粽子與立蛋活動，這回都變成多肉植物的盆器，「立蛋盆」多肉取其蛋殼的造型，設計成盆栽樣式，送禮人也可選擇在蛋盆上、包裝盒上加印公司LOGO，提供客製化服務。此外，超有台灣味的「多肉粽盆」，也是有肉獨家設計。

多肉立蛋盆，680元。圖／有肉提供