7月啟動郵輪跳島遊 林佳龍：有補助將帶動很大觀光人潮

交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」執行情況，東岸旅運設施前100公尺第一階段近日將完工，外觀有如一艘郵輪，美輪美奐。林佳龍說，希望早日讓郵輪可以補給，帶動地方經濟，並盡快規畫藍色公路跳島郵輪，台灣環島再加上金馬澎，甚至也可以開到接近日本，沒有上岸在港口繞一下，有出國的感覺指揮中心支持跳島郵輪，初步已經同意，7月全力來推動。

林佳龍說，基隆是郵輪母港影響特別大，指示港務公司、航港局要超前部署，讓郵輪可以補給，帶動地方經濟，盡快規畫藍色公路跳島郵輪，至少台灣環島再加上金馬澎，甚至也可以開到接近日本，沒有上岸，在港口繞一下，有出國的感覺，現在這個遊程郵輪公司和旅行社反應非常的熱烈，6月29日會開記者會對外說明，搭配安心旅遊的補助。

林佳龍表示，深度旅遊到外島會帶來很大的觀光遊客人潮，指揮中心也支持跳島郵輪，初步已經同意，請大家安心來參與，7月來全力推動。

林佳龍表示，基本上，防疫指揮中心認定郵輪就像是一個社區，如果郵輪做好防疫，就像社區沒有群聚感染是很安全的，會遭步的因應疫情的發展，讓基隆恢復到郵輪母港的地位。跳島旅行以台灣海域為主，納入補助的項目，都有編預算，除搭配安心旅遊外，另外也會對郵輪有補助，搭配基隆市政府來推動。

林佳龍表示，未來東岸旅運設施，除點亮基隆內港外，將可結合市區郵輪廣場、海洋廣場及國門廣場，營造人本旅遊環境，並串聯交通部正積極推動之西2、3倉庫旅客中心、基隆輕軌及補助市府之城際客運轉運站等，藉由重大交通建設，展現中央與地方合作的典範。

基隆市長林右昌及立法委員蔡適應陪同，林右昌說，以基隆港為母港，在國內範圍內進行郵輪跳島旅遊，重新啟動郵輪的旅遊和觀光，和職棒可以去看棒球是一樣的，超超前部署。

因應基隆港國際郵輪旅客近年由105年約68萬人次增加到108年約98萬人次，4年增加4成，衍生之大量旅客通關需求，為提升服務品質並營造國門意象，成港務公司辦理東西岸旅運設施優化，東岸旅運設施前100公尺第一階段近日將完工。