快訊

不敵新冠肺炎！ 周星馳抵押42億頂級豪宅周轉資金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7月啟動郵輪跳島遊 林佳龍：有補助將帶動很大觀光人潮

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」。記者游明煌／攝影
交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」。記者游明煌／攝影

交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」執行情況，東岸旅運設施前100公尺第一階段近日將完工，外觀有如一艘郵輪，美輪美奐。林佳龍說，希望早日讓郵輪可以補給，帶動地方經濟，並盡快規畫藍色公路跳島郵輪，台灣環島再加上金馬澎，甚至也可以開到接近日本，沒有上岸在港口繞一下，有出國的感覺指揮中心支持跳島郵輪，初步已經同意，7月全力來推動。

林佳龍說，基隆是郵輪母港影響特別大，指示港務公司、航港局要超前部署，讓郵輪可以補給，帶動地方經濟，盡快規畫藍色公路跳島郵輪，至少台灣環島再加上金馬澎，甚至也可以開到接近日本，沒有上岸，在港口繞一下，有出國的感覺，現在這個遊程郵輪公司和旅行社反應非常的熱烈，6月29日會開記者會對外說明，搭配安心旅遊的補助。

林佳龍表示，深度旅遊到外島會帶來很大的觀光遊客人潮，指揮中心也支持跳島郵輪，初步已經同意，請大家安心來參與，7月來全力推動。

林佳龍表示，基本上，防疫指揮中心認定郵輪就像是一個社區，如果郵輪做好防疫，就像社區沒有群聚感染是很安全的，會遭步的因應疫情的發展，讓基隆恢復到郵輪母港的地位。跳島旅行以台灣海域為主，納入補助的項目，都有編預算，除搭配安心旅遊外，另外也會對郵輪有補助，搭配基隆市政府來推動。

林佳龍表示，未來東岸旅運設施，除點亮基隆內港外，將可結合市區郵輪廣場、海洋廣場及國門廣場，營造人本旅遊環境，並串聯交通部正積極推動之西2、3倉庫旅客中心、基隆輕軌及補助市府之城際客運轉運站等，藉由重大交通建設，展現中央與地方合作的典範。

基隆市長林右昌及立法委員蔡適應陪同，林右昌說，以基隆港為母港，在國內範圍內進行郵輪跳島旅遊，重新啟動郵輪的旅遊和觀光，和職棒可以去看棒球是一樣的，超超前部署。

因應基隆港國際郵輪旅客近年由105年約68萬人次增加到108年約98萬人次，4年增加4成，衍生之大量旅客通關需求，為提升服務品質並營造國門意象，成港務公司辦理東西岸旅運設施優化，東岸旅運設施前100公尺第一階段近日將完工。

搭配新一代E-gate自動通關設施，以母港操作整體通關效率由1200人/時增至2760人/時，而旅運服務空間189公尺，則持續施工中，期整體設施啟用時同步營運，發揮最大效益。

交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」。記者游明煌／攝影
交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」。記者游明煌／攝影
交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」。記者游明煌／攝影
交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」。記者游明煌／攝影
交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」。記者游明煌／攝影
交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」。記者游明煌／攝影
交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」。記者游明煌／攝影
交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」。記者游明煌／攝影
交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」。記者游明煌／攝影
交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」。記者游明煌／攝影

郵輪 基隆港 林佳龍

延伸閱讀

紓困3.0 旅行社、導遊領隊擬每人每月1萬 可領3個月

公總局長布達 許鉦漳：續推蘇花安等「不能停下腳步」

林佳龍東開講「後疫情時代的智慧新生活」

獨／紓困3.0觀光局初步方案 旅行社、導遊領隊每人1萬

相關新聞

九縣市熱爆！氣象局：明天可能更熱 一路熱到周六

中央氣象局稍早對九縣市發布最新高溫資訊。氣象局說，今天太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱，明天可能更熱，周六後隨風面靠近才...

食安新制明年上路！醬油、碳烤水產規定將變嚴

醬油和燒烤水產規定明年要變嚴了。衛福部食藥署今天宣布針對醬油在高溫製程中自然生成長的汙染物「3-單氯丙二醇」限量標準，從...

竹筍如何處理才不會苦？ 內行曝密技：錯了就沒救

天氣熱較容易沒胃口，如果想吃得清爽，涼拌竹筍是個不錯的選擇，用水燙過冰鎮後就可以食用。但是竹筍偶爾會有苦味，令不少喜歡吃涼拌竹筍的人感到困擾，那該如何避免苦味呢？有內行網友表示「挑選超重要」。

7月啟動郵輪跳島遊 林佳龍：有補助將帶動很大觀光人潮

交通部長林佳龍今天下午到基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」執行情況，東岸旅運設施前100公尺第一階段近日將...

周六端午連假補班課隔天 暫停國5北上高乘載管制

下周端午節有四天連假，周六為該假期補班補課日。交通部高公局說，以往彈性放假利用周六補上班的隔天，國5北上交通量較低且交通...

日環食6月21日登場 專家：別用兩層底片看太陽

天文奇觀日環食將於6月21日登場，一旦錯過就要再等195年，直到2215年6月21日才看得到，讓不少民眾蓄勢待發，準備觀...

泰雅渡假村推端午超殺優惠　「清境一夏」提前登場

防疫解封，端午假期可望湧現出遊潮，南投縣清境農場瞄準連假人潮，超前部署將7月暑期重頭戲「清境一夏」活動提前至21日；泰雅...

端午送禮多了設計「植感」多肉變身艾草掛飾、立蛋盆

不少人喜歡在家裡、辦公室透過植物增添綠意氣息，而迷你、型態多變、好照顧且適合室內種植的多肉植物，是受歡迎高人氣的植栽首選...

當疫情席捲全球 台北藝術節7月13日如期登場

國內疫情趨緩，境外仍舊嚴峻，台北藝術節往年邀請多位國外藝術家來台表演，部分國外藝術家，今年雖無法親臨現場，改在線上演出，...

不打網球也會得網球肘 醫師這樣建議延緩症狀

不打網球也會得網球肘！ 門診中常見病人因手肘痠痛無力來就診，醫師表示，一般手肘過勞，可由推拿、按摩、針灸方式舒緩症狀，若...

八縣市熱翻！台北熱飆37.3度 破今年人工站最高溫

今天依舊熱翻。中央氣象局對八縣市發布高溫資訊，其中台北氣象站在中午創下氣象局屬人工測站6月最高溫，也是今年最高溫。氣象局...

與新冠一樣都會肺纖維化的硬皮症 不再無藥可醫

民眾注意，若常出現咳嗽、筋骨痠痛、水腫、呼吸急促等不適等症狀者，有可能是罕見的硬皮症，免疫風濕科醫師表示，硬皮症已不再「...

熱門新聞

大樂透1.06億獎落台中一人獨得 端午加碼兩人中100萬

生魚片、和牛、握壽司！ 日料吃到飽「旭集」要去高雄了

魷魚、透抽長得像分不清？他用4張原子筆畫分出水產區別

地牛翻身！東部海域規模4.7地震 最大震度宜蘭3級

大樂透頭獎獎落台中大里 彩券行隔9年再開頭彩

大尾鱸鰻「剋星」放流日月潭 為原生魚種戰魚虎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。