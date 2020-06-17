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竹筍如何處理才不會苦？ 內行曝密技：錯了就沒救

聯合新聞網 / 綜合報導
竹筍可涼拌也可煮湯，是很適合夏天吃的食材。 圖／新北市農業局提供
竹筍可涼拌也可煮湯，是很適合夏天吃的食材。 圖／新北市農業局提供

天氣熱較容易沒胃口，如果想吃得清爽，涼拌竹筍是個不錯的選擇，用水燙過冰鎮後就可以食用。但是竹筍偶爾會有苦味，令不少喜歡吃涼拌竹筍的人感到困擾，那該如何避免苦味呢？有內行網友表示「挑選超重要」。

有位網友在PTT表示，「小魯想說最近天氣有點熱想吃清爽一點，所以最近都用涼拌冰鎮的方式煮菜，像今天就去菜市場買一些竹筍，想說燙完後放冰箱當配菜，吃起來冰涼又開胃，不過阿小魯碰到一個問題，就是竹筍吃起來會苦潤苦潤的，從舌頭苦到充滿整個口腔中，雖然說沒有像苦瓜這麼苦，但吃起來苦苦的口感還是有點難受，鄉民們有甚麼方法可以去除竹筍的苦味嗎？

網友們紛紛分享自己小撇步，「不要去殼加點鹽巴煮」、「用電鍋煮，加3次水就可以了」、「竹筍切半內部尖端白白的心挖掉，那個是苦的來源」、「用洗米水煮」、「筍子至少要煮一小時，煮越久越好吃，燙一下根本不能吃好嗎……沒熟會苦正常」。

也有內行網友表示「會挑選」才是重點，「挑錯就沒救了啦，尖端不能「出青」（綠色），而且竹筍就算割下來也還會生長，所以最好『一大早』去傳統市場找那種清晨剛割回來賣的竹筍，如果是超市、菜攤那種果菜市場批來的都不怎麼好吃。」這位網友還提醒「買回來要『馬上煮熟』再冰」。

PTT

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