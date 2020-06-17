日環食6月21日登場 專家：別用兩層底片看太陽

天文奇觀日環食將於6月21日登場，一旦錯過就要再等195年，直到2215年6月21日才看得到，讓不少民眾蓄勢待發，準備觀測天文奇觀。中央大學天文所專任助理張永欣提醒，觀測時應配戴有減光措施的觀測眼鏡及減光鏡，或到五金行尋找「電焊保護鏡」，千萬不能用肉眼直視，否則將對眼睛造成嚴重傷害。

張永欣表示，該次日環食從非洲內陸至西太平洋，能觀測到日環食的環食帶僅寬約47公里，最特別的是台灣也位於其中，由西向東通過金門、澎湖北方、雲林、嘉義、高雄、南投、花蓮、台東等局部鄉鎮，尤其雲林水林鄉更是第一個可觀賞到日環食「初虧」的地點。

無論天文奇觀多麼特別，最重要的是保護自己的眼睛，張永欣指出，不少民眾和網路皆流傳，透過2層曝光底片能觀測日食，他直呼這是錯誤觀念，太陽的紅外線能穿透底片，眼睛一樣會受熱受傷，另外望遠鏡也被禁止觀測太陽。他說，望遠鏡集光力強，一瞬間會使鏡片燃燒，甚至傷害眼睛，天文望眼鏡上都會註明「禁止觀測太陽」，連天文台望眼鏡的自動導引程式，只要靠近太陽便會跳出警告。

該如何觀測日食？張永欣表示，望遠鏡專賣店有販賣安全減光措施工具，如合乎安規的日食觀測眼鏡或攝影用高濃度減光鏡，減光程度需達到數萬至十萬倍，才能安全又舒適的觀看日食；另還有替代方案，可至五金行購買「電焊保護鏡」，號數選擇12至14號，其中以14號最合適，他說，配戴14號觀看日光燈會完全呈現黑暗，最能保護眼睛。