九縣市熱爆！氣象局：明天可能更熱 一路熱到周六

中央氣象局稍早對九縣市發布最新高溫資訊。氣象局說，今天太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱，明天可能更熱，周六後隨風面靠近才會趨緩，提醒民眾慎防熱傷害。

氣象局說，今天花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台東縣縱谷，新北市盆地，基隆市地區，南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局說宜避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣象預報員王品翔說，明天有可能持平或是更熱，至於高溫資訊範圍要再觀察。周六以後隨鋒面稍微靠近，雲量增加，熱的情況會趨緩。周六到下周三白天高溫降2到3度，仍是標準夏天天氣型態。