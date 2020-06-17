不打網球也會得網球肘 醫師這樣建議延緩症狀

不打網球也會得網球肘！ 門診中常見病人因手肘痠痛無力來就診，醫師表示，一般手肘過勞，可由推拿、按摩、針灸方式舒緩症狀，若工作需要，經常要屈伸手腕動作，應定時休息，避免長時間持續反覆。

台南柳營奇美醫院中醫部醫師曾裕芳表示，每當告知患者為網球肘時，不少人都反應「我又不會打網球，怎麼會得到網球肘呢？」事實上，網球肘又稱肱骨外上髁炎，是肘關節附近肌腱炎的統稱，因好發於網球運動員，故被稱為「網球肘(Tennis elbow)」。

他表示，肘關節外側有許多附著的肌腱，肌肉順著前臂，延伸至腕關節的大拇指側及背側，主要作用是產生伸展手腕關節的動作。在經常作前臂旋轉、伸屈肘關節工作或運動的人，大多是由局部反覆疲勞引起，造成伸腕肌、總伸指肌、旋後肌附著點處肌腱內部輕度撕裂和局部輕微出血，在自我修復過程中結疤、粘連，擠壓該處的神經血管束而引起疼痛。

曾裕芳說，網球肘主要症狀為手肘關節外側（且在肱骨外側上髁）有明顯壓痛，通常進行抓握動作時會感到疼痛；或是當手腕向下彎曲時會出現握力變弱、手臂無力的情形。

至於哪些族群容易罹患網球肘？他說，搬運提重勞動業者如建築工人、搬運工人、汽車修理、使用板手、使用鍵盤、鑄模車床、工廠作業員等；網球、羽球、乒乓球運動員及樂器演奏家、家庭主婦、清潔工等。

曾裕芳提醒，若工作需要，經常要屈伸手腕動作，應定時休息，避免長時間持續反覆。平時也可做一些運動，如腕關節屈伸、肘關節屈伸及前臂旋轉活動等動作。

他說，通過關節主動活動、牽伸放鬆和肌肉力量訓練，來保持關節活動度、增加組織柔韌性、緩解肌肉緊張、減輕疼痛、加強關節的動態穩定性，藉以來增強腕伸肌抵抗過勞損傷的能力，防止復發。