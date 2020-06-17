食安新制明年上路！醬油、碳烤水產規定將變嚴

醬油和燒烤水產規定明年要變嚴了。衛福部食藥署今天宣布針對醬油在高溫製程中自然生成長的汙染物「3-單氯丙二醇」限量標準，從0.4ppm降到0.3ppm；並將管制燒烤水產製品中致癌物質苯駢芘限量，新制明年元旦上路，不符規定最重罰新台幣300萬元。

食藥署今年初曾修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」，其中針對燒烤水產製品的高溫製程汙染物、致癌的苯駢芘規定是否應適用夜市攤商的「烤魷魚」引發軒然大波，因此於三月中再次公告修正適用範圍，只適用於燒烤水產包裝食品，並加強輔導夜市烤魷魚攤商，避免烤太焦。

如今，草案預告期60天已過，未收到民眾意見，因此正式公告相關規定，將於明年元旦起上路。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，除針對燒烤類水產品的包裝食品依類別訂定2.0至6.0μg/kg的苯駢芘限量外，此次公告也調整醬油中「3-單氯丙二醇」的限量標準。

「3-單氯丙二醇」是醬油製造過程中經高溫而產生的污染物質，過去我國訂定的限量標準為0.4ppm，但考量國人醬油食用量較多，經過評估降到0.3ppm。

廖家鼎說，新制上路後，未來不符合衛生標準者將要求限期改正，違者將依法開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰。