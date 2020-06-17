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八縣市熱翻！台北熱飆37.3度 破今年人工站最高溫
今天依舊熱翻。中央氣象局對八縣市發布高溫資訊，其中台北氣象站在中午創下氣象局屬人工測站6月最高溫，也是今年最高溫。氣象局說，不排除下午2、3時再創新高。
氣象預報員王品翔說，今天台北市中午12時15分以37.3度創上今年人工站最高溫，下午2、3時還有機會破紀錄，3時以後機會較小。其他地方目前則沒有破紀錄，
王品翔說，氣象局目前已針對八縣市發布高溫資訊，受到太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、基隆市、台東縣地區，高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。
王品翔說，在自動測站中，昨天下午1時10分花蓮縣光復鄉出現39度高溫，今天仍有機會再高，相同地點今天最高溫目前落在38.5度。
降雨部分，王品翔說說仍要留意午後熱對流，各地山區有雨，不過主要集中在中部以北跟宜花山區。
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