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與新冠一樣都會肺纖維化的硬皮症 不再無藥可醫

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
6月29日是「世界硬皮症日」，醫師呼籲早期診斷很重要，建議民眾可透過電腦斷層檢查，確認是否有肺部功能問題、纖維化等併發症。記者簡浩正／攝影
6月29日是「世界硬皮症日」，醫師呼籲早期診斷很重要，建議民眾可透過電腦斷層檢查，確認是否有肺部功能問題、纖維化等併發症。記者簡浩正／攝影

民眾注意，若常出現咳嗽、筋骨痠痛、水腫、呼吸急促等不適等症狀者，有可能是罕見的硬皮症，免疫風濕科醫師表示，硬皮症已不再「無藥可醫」。

今年65歲的林先生，52歲時出現全身水腫、咳嗽等不適，原以為是腎臟出現問題而就醫，但卻找不到病因，而後他連爬樓梯都喘、什麼事都不想做；後經另一家醫院檢查才知罹患硬皮症，並發現下肺葉已纖維化，接受醫師治療而改善。

收治林先生的台大免疫風濕過敏科主任謝松洲表示，硬皮症與類風溼性關節炎、紅斑性狼瘡同屬自體免疫疾病中的一種；常見症狀多與皮膚有關，會使皮下結締組織增生，導致患者在沒有傷口的情況下不斷結痂，最終導致纖維化。

謝松洲說，不同於肉眼就能發現的皮膚病變，硬皮症也會併發間質性肺病變，但早期症狀並不明顯也不特殊，當患者出現咳嗽、呼吸困難時容易被忽略，等到狀況加劇時，通常肺部纖維化已相當嚴重，如林先生症狀般，民眾應多留意。

北榮過敏免疫風濕科主任蔡長祐表示，硬皮症發生原因仍未知，主要與自體免疫功能差、易發炎有關，好發於30到60歲壯年族群，且女性比例遠高於男性，約四比一，患者常因肺部併發症死亡，台灣目前約有近3000名原發性硬皮症患者。

蔡長祐說，一般人在受傷時才會產生纖維組織修補傷口，但硬皮症患者卻因免疫功能失調，誘發體內纖維組織不斷增生，皮膚逐漸硬化萎縮、失去彈性而喪失正常功能；而硬皮症影響部位幾乎是全身，包含皮膚、內臟、肺部等器官。

他表示，早期患者可能有「雷諾氏現象」，手呈現白紅紫色三階段，而後會出現手指浮腫、皮膚變硬等階段，而內臟器官也會硬化，若未及早治療，很可能演變成心臟、肺臟或腎臟衰竭。且九成病患都會有肺纖維化的問題。

蔡長祐說，過去硬皮病「無藥可醫」，過往多透過免疫調節、類固醇與抗發炎等藥物來減少硬皮症的惡化，但無法有效阻止肺纖維化的進展；但所幸今年起已有抗肺纖維化的標靶藥物出現，可用於減少患者肺功能下降、延緩疾病進程，目前健保也有條件給付。

6月29日是「世界硬皮症日」，謝松洲說早期診斷很重要，建議民眾可透過電腦斷層檢查，確認是否有肺部功能問題、纖維化等併發症，民眾若出現乾咳、喘、疲累且兩個月未改善者，應主動就醫反應，把握治療良機。

北榮過敏免疫風濕科主任蔡長祐表示，硬皮症發生原因仍未知，主要與自體免疫功能差、易發炎有關，好發於30到60歲壯年族群，且女性比例遠高於男性，約四比一，台灣約有近3000名原發性硬皮症患者。記者簡浩正／攝影
北榮過敏免疫風濕科主任蔡長祐表示，硬皮症發生原因仍未知，主要與自體免疫功能差、易發炎有關，好發於30到60歲壯年族群，且女性比例遠高於男性，約四比一，台灣約有近3000名原發性硬皮症患者。記者簡浩正／攝影
患者林先生52歲時出現全身水腫、咳嗽等不適，原以為是腎臟出現問題而就醫，但卻找不到病因，後經另一家醫院檢查才知罹患硬皮症，並發現下肺葉已纖維化，並接受醫師治療而改善。記者簡浩正／攝影
患者林先生52歲時出現全身水腫、咳嗽等不適，原以為是腎臟出現問題而就醫，但卻找不到病因，後經另一家醫院檢查才知罹患硬皮症，並發現下肺葉已纖維化，並接受醫師治療而改善。記者簡浩正／攝影
硬皮症患者易出現乾咳、喘、疲累、呼吸困難等症狀。記者簡浩正／攝影
硬皮症患者易出現乾咳、喘、疲累、呼吸困難等症狀。記者簡浩正／攝影

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