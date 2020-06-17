降低路口事故 分離式箭頭、自行車藍線最快10月畫設

為讓道路上標誌標線更貼近用路人需求，並降低事故發生機率，交通部今天預告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，重點包含畫設分離式箭頭、視障引導標線和藍色自行車路線指示線等。交通部說，最快10月初上路，屆時沒有一定強制，就是個工具。

道路上交叉路口是最常發生事故的地點，交通部說，以往車道常看到直行箭頭加上左轉箭頭，以致於路上常有機車鑽來鑽去，容易與車輛造成擦撞。這次修法把停等區箭頭做分離式，右轉箭頭靠右，直行箭頭放左，讓車輛提早因應做出靠左即靠右的動作，減少事故發生。

交通部說，先前在基隆、台中已有試辦，確實提前變換有簡化車流，減少事故發生。為引導視障者安全通過路口，人行穿越道上，將畫成白色實線，從這個路口畫到對面路口，讓視障者過馬路時可以用手杖感應方向。

交通部說，已在台北、台南、高雄試辦，當時選擇在比較密集的路口做試辦，發現視障者在走路上效果也有比較好，這次就入法。

交通部表示，最後一個修法重點為增加自行車路線指示線辨識性，提升自行車路線指示線的可被視性與視覺延續性。考量國內路邊干擾嚴重，機車數量多，在自行車輔導標線前後加上藍色標線，讓它較為明顯，應用在環島路網路線指引也會比較清楚，該做法是從日本引進來。

交通部上述預告修正即起為期兩個月，將蒐集各界意見，若外界無太多疑義，就會提交通部法規會審查，最快10月初上路。上路後並無強制規定各縣市政府配合畫設，可看各路段流量和轉向需求來因地制宜。