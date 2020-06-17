輔醫MAC模組化病房 搶申請驗證、年底前院內設43床

輔大醫院MAC模組化病房上月首度發表，請到衛福部長陳時中、美國在台協會處長酈英傑等人開箱，今天再請新北市政府、產業界代表參觀病房。輔大醫預計今年11月前申請完成國內防火等驗證，在12樓建置43床。其中大成鋼是美國不鏽鋼通路龍頭，目前正協助處理美國專利，朝打進國際市場邁進。

輔大醫院MAC模組化可依照使用情境，自由拆組轉換一般病房、加護病房及隔離病房等功能，最快可24小時內組裝，且具有6成可回收特性。輔大醫院在新冠肺炎疫情期間，由經濟部工業局指導，台灣設計研究院策畫，與小智研發設計團隊合作完成。

小智研發創辦人黃謙智表示，MAC模組化病房要符合中央建築及醫療等法規及地方使用執照。輔大醫院院長王水深表示，目前該病房在申請防火等驗證，因為該病房可隨時調整用途，因此要符合最嚴格法規，預計11月前，可在輔大醫院12樓建置43床，也意味著後續要走向量產。

新北市副市長謝政達表示，將協助與新北市醫療產業連結，為健康社會打造更實際和深厚的基礎。輔大校長江漢聲說，輔大在新莊深耕，未來有成為新北市「矽谷」的願景。新北市政府已經和台北大學、恩主公醫院合作開發「運動大學城」模式，相信輔大可與新北市政府高齡化社會發展的醫動養政策相結合。