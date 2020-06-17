美豬開放議題升溫 林聰賢：中央畜產會專注國產品

農委會今天舉辦記者會宣布台灣列入口蹄疫非疫區，中央畜產會董事長林聰賢回鍋後也首度現身，過去中央畜產會董事長都由農委會副主委兼任，不會以董事長身分出席這類活動，加上近期美豬議題升溫，林聰賢的角色引發討論，外界解讀可能協助開放美豬的任務。對此，林聰賢表示，畜產會最重要是專注國產品，開放美豬則是政策議題，根本不會接觸。

針對美豬開放爭議，林聰賢受訪表示，「畜產會怎會跟開放美豬有關？」畜產會的組織章程任務很清楚，就是專注國產品，讓業者可以維持最好的品質，並穩定供應給台灣消費者，當業者有能量滿足國內市場時，就要有能力往外走，增加農民收益。

至於擔任畜產會董事長的任務，林聰賢說，要做好「三安」，分別是消費者關心的食物安全、動物養殖的生物安全、以及環境安全，希望消費者享受到國產最好品質的畜產品、蛋奶肉，過去許多食安事件都欠缺一個客觀的平台跟消費者對話，而畜產會都在生產現場，希望透過公開資訊，讓消費者跟生產者可以有良好的對話平台。