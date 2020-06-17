快訊

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

美豬開放議題升溫 林聰賢：中央畜產會專注國產品

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央畜產會董事長林聰賢（右4）今出席農委會記者會。記者吳姿賢／攝影
中央畜產會董事長林聰賢（右4）今出席農委會記者會。記者吳姿賢／攝影

農委會今天舉辦記者會宣布台灣列入口蹄疫非疫區，中央畜產會董事長林聰賢回鍋後也首度現身，過去中央畜產會董事長都由農委會副主委兼任，不會以董事長身分出席這類活動，加上近期美豬議題升溫，林聰賢的角色引發討論，外界解讀可能協助開放美豬的任務。對此，林聰賢表示，畜產會最重要是專注國產品，開放美豬則是政策議題，根本不會接觸。

針對美豬開放爭議，林聰賢受訪表示，「畜產會怎會跟開放美豬有關？」畜產會的組織章程任務很清楚，就是專注國產品，讓業者可以維持最好的品質，並穩定供應給台灣消費者，當業者有能量滿足國內市場時，就要有能力往外走，增加農民收益。

至於擔任畜產會董事長的任務，林聰賢說，要做好「三安」，分別是消費者關心的食物安全、動物養殖的生物安全、以及環境安全，希望消費者享受到國產最好品質的畜產品、蛋奶肉，過去許多食安事件都欠缺一個客觀的平台跟消費者對話，而畜產會都在生產現場，希望透過公開資訊，讓消費者跟生產者可以有良好的對話平台。

美豬 林聰賢 農委會

延伸閱讀

農委會放炮慶祝脫離口蹄疫 今年出口星港澳下一步美日

口蹄疫非疫區後 農委會典型豬瘟清除規畫首曝光

「大佛」陳郁然遭撤換 洪忠修接台農發董座

理念不合？農委會換台農發董事長陳郁然 由洪忠修借調

相關新聞

11款感冒藥成分恐致心悸 食藥署要求下架回收

11款常用感冒藥可能導致心悸。衛福部食藥署今天發布訊息從即日起廢止含「芬士比瑞」（fenspiride）成分藥品的許可證...

華航7月航班一覽表 多飛了四個航點

中華航空近日宣布，7月份起增加部分客運航班。按照官網最新公告，7月較6月多飛了檳城、倫敦等四個航點。華航說，考量近期有部...

停航台灣3個月 阿聯酋復飛首班晚間抵桃機

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，阿聯酋航空3月16日起暫時停止飛航台灣，今天起復飛，首班班機...

惡房東與租霸房客注意了！房屋租賃契約2.0將上路

為建立健全租屋市場秩序，行政院消費者保護處今表示，已審議通過內政部所研擬之「房屋租賃契約書範本暨其定型化契約應記載及不得...

今年來最熱！8縣市亮高溫燈號 吳德榮：持續酷熱3天

氣象局持續針對8縣市發出高溫資訊，氣象專家吳德榮也說，今天至週五暖氣團籠罩，大氣穩定，各地晴朗酷熱，將是今年以來氣溫最高...

奈良美智娃娃有酒糟嗎？ 從畫作談酒糟

奈良美智娃娃，是作者在日本旅遊時所購買的一本書，是日本當代藝術家「奈良美智」的作品。如果有注意，可以看到他所畫的娃娃，臉有點微紅。「臉紅」，是酒糟的特色之一，那麼奈良美智娃娃的臉紅，會是酒糟嗎？這個問題的答案，先賣個關子，我們先來談談什麼是酒糟。

治療糖尿病 棕色脂肪研究助一臂之力

你知道人體內的脂肪也有分類嗎？藉由幹細胞技術，不僅能讓身體「逆齡生長」，還能為我們打造易瘦體質，更可提升新陳代謝、避免發胖，對於治療糖尿病也有幫助！

魷魚、透抽長得像分不清？他用4張原子筆畫分出水產區別

一名網友昨(16)日在「我愛全聯-好物老實説」臉書PO文，表示家中孩子每次見到水產的軟體動物，永遠就只會叫魷魚，乾脆用原子筆塗鴉出這些難分辨的水產差異在哪，4張原子筆畫圖PO出後，引來不少網友留言熱議，不少人認為原PO相當有才，這樣教小孩「很可以」。

輔醫MAC模組化病房 搶申請驗證、年底前院內設43床

輔大醫院MAC模組化病房上月首度發表，請到衛福部長陳時中、美國在台協會處長酈英傑等人開箱，今天再請新北市政府、產業界代表...

十足目虹彩病毒威脅蝦場 台南動保處籲養殖戶防範

農委會持續擴大採樣，本月陸續於多縣市螯蝦場及白蝦場，檢出十足目虹彩病毒，台南市政府農業局動保處說，雖然台南市迄未傳出，但...

美豬開放議題升溫 林聰賢：中央畜產會專注國產品

農委會今天舉辦記者會宣布台灣列入口蹄疫非疫區，中央畜產會董事長林聰賢回鍋後也首度現身，過去中央畜產會董事長都由農委會副主...

熊大右邊嘴巴竟比左邊長！LINE FRIENDS「11角色」人氣排行揭曉

LINE FRIENDS是即時通訊軟體LINE的官方貼圖人物，目前LINE FRIENDS一共有11個角色，每個角色都有各自的風格和特色，被打造成卡通明星之外，也產出許多周邊產品，帶起龐大的商機，因此被戲稱是「亞洲搶錢天團」XD（可惡小編也被搶了～）

熱門新聞

屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

大樂透1.06億獎落台中一人獨得 端午加碼兩人中100萬

生魚片、和牛、握壽司！ 日料吃到飽「旭集」要去高雄了

地牛翻身！東部海域規模4.7地震 最大震度宜蘭3級

魷魚、透抽長得像分不清？他用4張原子筆畫分出水產區別

大樂透頭獎獎落台中大里 彩券行隔9年再開頭彩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。