十足目虹彩病毒威脅蝦場 台南動保處籲養殖戶防範

農委會持續擴大採樣，本月陸續於多縣市螯蝦場及白蝦場，檢出十足目虹彩病毒，台南市政府農業局動保處說，雖然台南市迄未傳出，但養殖業者一定要加強防範。

農業局動保處表示，十足目虹彩病毒不會感染人，民眾不必恐慌。外國研究指出，染病螯蝦有機會再傳染給白蝦及泰國蝦，而白蝦感染後死亡率可達80％，呼籲養殖業者一定要加強生物安全相關工作。

養殖場需加強注意的生物安全防疫措施，包括人員雨鞋及器具要消毒、水質變化要隨時監控、蝦隻定期健康檢查、慎選蝦苗來源、防範水鳥及器具機械傳播病原、降低蝦隻緊迫因子及空池消毒等，

台南市政府農業局動保處說，漁民朋友在養殖過程若發現蝦隻有異常或死亡應立即通報動保處。另外，本市也配合中央持續進行監測採樣工作，監控十足目虹彩病毒感染情形，上月共檢測1場泰國蝦及8場白蝦，均未檢出病毒。