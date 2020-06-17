華航7月航班一覽表 多飛了四個航點

中華航空近日宣布，7月份起增加部分客運航班。按照官網最新公告，7月較6月多飛了檳城、倫敦等四個航點。華航說，考量近期有部分個人與商務需求，配合政府防疫政策與市場需求調整航班。

至於受到北京疫情影響是否停飛，華航和長榮皆表示每周都有一航班，會視疫情適度調整。

截自5月31日，華航全球航點分布29個國家/地區、共160個航點。受到疫情趨緩，華航昨公布6月及7月營運航班資訊。

以7月來說，台北往返洛杉磯、舊金山、溫哥華、曼谷、新加坡、檳城、吉隆坡、雅加達、胡志明市、河內、馬尼拉、金邊、仰光、帛琉、阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦（希斯洛機場）、雪梨、墨爾本、布里斯本、東京、香港、北京、上海、廈門、成都航班都有飛。高雄往返上海、廈門的航班也有飛。

按照官網資訊，與6月相比，華航台北出發多飛了檳城、帛琉、倫敦；高雄出發多飛了上海。

華航說，考量倫敦蓋威克機場（LGW）地勤代理公司暫停代理業務，華航為持續服務旅客，原台北往返倫敦蓋威克機場航線，19日至10月24日短期調整為台北往返倫敦希斯洛機場（LHR）營運。

因倫敦當地實施國境管制及評估訂位需求，華航說航班初期僅載貨營運，7月3日至7月31日期間計畫每周營運一班載客航班往返；去程每周五台北-倫敦希斯洛、回程每周六倫敦希斯洛-台北將提供載客服務，其餘航班為載貨營運，8月份以後航班將續視各國邊境管制措施及市場需求機動調整。

華航說，所需航班資訊可透過華航官網或Mobile APP查詢。